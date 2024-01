Ex de Juice WRLD explica motivos para vender sua fita de sexo no OnlyFans

Suco WRLD A ex de está vendendo algumas de suas recordações que os fãs gostariam que ela guardasse no cofre… ou seja, uma suposta fita de sexo dos dois… anunciando-a como uma filmagem explícita!!! 😲

Aliado Lott tem postado conteúdo no OnlyFans há algum tempo – mas recentemente disse a seus assinantes que eles poderiam desbloquear o vídeo dela e do falecido rapper de “Lucid Dreams”… que ela diz merecer uma classificação XXX.

Agora, quanto a uma explicação para este movimento – acredito que isto está a provocar indignação entre a base de fãs de JW – AL afirma estar sob pressão de possíveis maus actores. Ela escreve… “F***da pelo meu ex famoso. Hackers estão tentando me ameaçar de vazar minha antiga fita de sexo com meu ex-noivo Juice WRLD.”