Ex de Kelly Clarkson supostamente disse que não era sexy o suficiente para ‘The Voice’

Kelly Clarkson afirma que seu ex-marido / ex-empresário disse que ela não era gostosa o suficiente para aparecer como jurada no “The Voice”… embora ela finalmente conseguisse o cargo.

O ex-aluno do ‘Idol’ supostamente fez a alegação sobre Brandon Blackstock — quem é ele divorciado em 2022 – para um comissário do trabalho da Califórnia em 23, enquanto tentava determinar como o BB administrou suas finanças durante o relacionamento, de acordo com um documento judicial obtido pelo Post.

De acordo com o meio de comunicação, Clarkson deu depoimento no qual alegou que Blackstock havia lhe dito que não se passaria por treinadora de ‘Voz’ porque ela não tinha apelo sexual para isso.

Ela teria dito que Blackstock disse a ela que a NBC estava “procurando por um tipo mais de símbolo sexual”… e então supostamente invocou o nome de Rihanna como uma comparação para apontar com quem Kelly não se parecia, e que ele citou como uma razão para não perseguir o trabalho de coaching que ela queria.

Kelly aparentemente disse a Blackstock que queria se juntar ao painel de jurados por um tempo – mas afirmou que Blackstock a rejeitou, argumentando que ela não apenas não era bonita o suficiente para ‘TV’, mas também alegou que a rede estava interessada em assinar uma estrela negra.

Blackstock supostamente disse Kelly e o então juiz Blake Shelton eram apenas “muito parecidos”. Claro, Kelly acabou se juntando ao “The Voice” em 2018… e permaneceu por várias temporadas. Blackrock testemunhou que conseguiu o emprego para Kelly em 2017, depois de ir a um executivo da NBC e ameaçar que ela voltaria ao ‘Idol’ se eles não a contratassem … e quando questionado sobre o que seria necessário para prendê-la na NBC , ele teria dito que custaria “dinheiro de Blake”.

A alegação surge em meio a uma descoberta recente do mesmo comissário do trabalho da CA de que Blackstock havia cobrado demais de Kelly durante seu relacionamento profissional – que coincidiu com seu casamento. TMZ quebrou a história … ele agora deve a ela US$ 2,6 milhões pelas taxas que coletou.