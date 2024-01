Ex-gari Zé Carlos vence Corrida do Bom Jesus 2024 em Penedo

Vinte e oito minutos cravados. Este foi o tempo que José Carlos Soares, ex-gari da Prefeitura de Penedo, precisou para completar os oito quilômetros da Corrida do Bom Jesus 2024, chegando em primeiro lugar entre centenas de atletas.

A competição promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), foi realizada na manhã deste domingo, 07, em parceria com as empresas Orient Extreme e Real Timing.

Mais de 300 atletas locais e de outras cidades participaram da competição que voltou a constar na programação dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes por iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

Representante de Penedo em diversas corridas que exigem resistência e velocidade, com muitos pódios em sua carreira, Zé Carlos chegou 48 segundos à frente de Álvaro dos Santos Lima, com quem travou disputa corpo a corpo acirrada na Avenida Antônio Cândido Toledo, na parte alta da cidade.

Assim que iniciou o trecho em descida, depois do Largo de Fátima, Zé Carlos manteve a dianteira até a linha de chegada. Por questão de regulamento, ele foi consta como primeiro lugar na categoria masculino Penedo e Álvaro dos Santos na categoria geral masculino.

Vale destacar a participação de mulheres na competição, 154 completando o percurso cuja largada ocorreu às 7 horas, com seis corredoras a mais do que atletas masculinos fazendo os 8 km da Corrida do Bom Jesus. Ana Paula da Silva venceu com o tempo de 36 minutos e 37 segundos.

Além disso, o paratleta Geovanne Araújo também conseguiu mais uma vitória em sua trajetória, ultrapassando a barreira de calçamento com paralelepípedos e trecho em subida no asfalto com sua cadeira de rodas do uso diário.

Ele ainda não dispõe da cadeira para competições, reside em Delmiro Gouveia e participou da última edição da tradicional Corrida de São Silvestre.

Confira o pódio de cada categoria da Corrida do Bom Jesus 2024 em Penedo

Simone da Silva

Heloísa de Carvalho

Karoline Pereira

Atletas masculinos Penedo

José Carlos

Adenilson Anastácio

Alex Lemos

Ana Paula da Silva

Klicia Gabriele

Silvania Barbosa

Atletas masculinos geral

Álvaro dos Santos

Ninaldo Gabriel

William Jadson

SECOM PMP