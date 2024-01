Ex-jogador da NFL Ronald Powell morto aos 32 anos, ex-No. Recruta HS classificado em 1º lugar

Ex-linebacker da NFL Ronald Powell — o não. Recruta do ensino médio classificado em 1 na turma de 2010 – morreu tragicamente aos 32 anos.

Ex-companheiro de time de futebol americano universitário de Powell, Galette Júnior anunciou a triste notícia em sua página X… dizendo que está com o coração partido pela morte.

“Eu te amo para sempre, até nos encontrarmos novamente”, escreveu Galette no aplicativo de mídia social na noite de segunda-feira. “Um EXCELENTE PAI. Irmão respeitado e um filho amoroso.”

“Estou triste em compartilhar com o resto do mundo que Ronald Powell fez a transição hoje cedo. DESCANSE NO PODER RONALD POWELL.”