Ex-lutador de MMA morto por traficante após ser confundido com miliciano

Diego Braga Alvestreinador e ex- Lutador de MMAdesapareceu após ir até a perigosa área do Morro do Banco, no Rio de Janeiro, para tentar recuperar um motocicleta roubada de sua casa.

Horas depois, a polícia localizou o corpo do combatente de 44 anos, tendo este aparentemente foi assassinado.

‘Globo Sporte’ saciou que Corpo de Diego Braga foi encontrado em uma área de Itanhang dominada pelo tráfico de drogas, e que os criminosos mataram o Lutador de MMA por confundindo-o com um soldado paramilitar que combate o tráfico de drogas.

A quadrilha de traficantes de drogas suspeita de matar Diego Braga são o temível Comando Vermelho, liderado pelo traficante Pedro Paulo Guedes.

“O Rio de Janeiro é o pior lugar do mundo. O poder paralelo não tem misericórdia moral nem nada. Eles fazem o que querem, como querem, quando querem. Que Diego não se torne mais um pai de família esquecido. Que meu irmão descanse em paz. paz”, compartilhou Leonardo Lustosairmão de Diego.

A carreira de Diego Braga como lutador profissional de Muay Thai e MMA

Diego Braga era um profissional Lutador de Muay Thai e MMAchegando a lutar com lutadores que deram o salto para o UFC como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins and Iliarde Santos.

Sua última luta profissional foi em 2019 e ele se aposentou com cartel de 23 vitórias, 8 derrotas e 1 nocaute.

A Confederação Brasileira de MMA lamentou a morte de Diego Braga com uma postagem em sua página de mídia social.

“Obrigado por tudo mestre e você sempre será lembrado onde quer que carreguemos nossa bandeira brasileira. Que Deus o receba e abençoe toda a família Braga. Nossos sentimentos mais reais e profundos. Descanse em paz, maestro.”