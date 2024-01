Ex-marido da congressista Lauren Boebert, Jayson, preso no Colorado

Congressista Lauren Boebert O ex-marido de Jayson, Jayson, acabou de ser preso por uma série de crimes depois que os dois começaram uma briga feia no Colorado no fim de semana.

Jayson estava esfriando na prisão do condado de Garfield por seis contravenções / pequenas violações na terça-feira, antes de ser libertado sob fiança de US $ 2.500, disse um representante da unidade correcional ao TMZ.

Lauren Boebert supostamente dá um soco no nariz do ex-marido, policiais investigando

Testemunhas disseram ao TMZ que Lauren deu dois tapas no nariz de Jayson, mas a congressista republicana do Colorado negou categoricamente as acusações. Nossas fontes dizem que uma pessoa desconhecida ligou para o 911, mas desligou rapidamente.