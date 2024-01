Ex-marido de Lauren Boebert acusado de brigar com o filho, causando caos no bar

O TMZ obteve os mandados de prisão emitidos para Lauren Boebertex-marido de – descrevendo dois supostos incidentes diferentes ao longo de alguns dias que mostram Jayson como bastante fora de controle … pelo menos de acordo com a aplicação da lei.

Primeiro, nos documentos relativos à altercação de sábado à noite entre a congressista e seu ex – obtidos pelo TMZ – os policiais dizem que receberam uma ligação para um potencial DV, apenas para depois receber outra ligação da própria Boebert… cujo despacho diz em destaque LB dizendo “Acabei de tocar no seu nariz” e Jayson gritando: “Ela me deu um soco na cara.”

Eventualmente, quando os policiais chegaram, eles disseram que encontraram Lauren e Jayson do lado de fora do restaurante Miner’s Claim em Silt, Co – onde determinaram que Lauren e Jayson tinham vindo lá para discutir as coisas e discutir o futuro de seu relacionamento. Boebert é citado nos documentos dizendo que eles estavam tentando se dar bem, mas as coisas ficaram feias.

Por alguma razão, os policiais dizem que as coisas parecem ter ficado físicas – Jayson estava alegando que Lauren deu um soco no rosto dele, Lauren disse que não foi nada além de um toque com o dedo. Enquanto tentavam ir e voltar para coletar informações deles e de testemunhas, os policiais dizem que Jayson começou a agir de forma turbulenta e se recusou a ficar parado e seguir comandos – supostamente exigindo mais bebida e recusando-se a deixar o local quando foi solicitado pela gerência.

Depois de muitas idas e vindas, os médicos dizem que Jayson teve que ser “escoltado fisicamente para fora do local” e até tentou impedir os policiais “agarrando o batente da porta”. Ele não foi preso naquela noite pelo que aconteceu, nem Lauren. Avançando para terça-feira, um mandado de prisão separado foi emitido devido a outro suposto incidente.

O Gabinete do Xerife do Condado de Garfield diz que recebeu uma ligação do filho de 18 anos de Lauren e Jayson, Tyler, para relatar algum tipo de altercação física que Tyler afirma ter ocorrido com seu pai.

Para encurtar a história, Tyler alegou que Jayson estava na casa de sua família e ficou chateado porque Tyler estava com seu bebê dormindo em um cesto de roupa suja com roupas dentro, o que supostamente explodiu em uma briga entre pai e filho, com Tyler dizendo que Jayson enfiou o polegar em a boca dele.

Tyler também afirma que Jayson pegou um rifle em um ponto, e Tyler finalmente ligou para sua mãe, Lauren, que lhe disse para ligar para o 911… e quando Tyler contou a eles o que aconteceu, os policiais conseguiram um mandado de prisão para Jayson por uso proibido. de arma, assédio e agressão de terceiro grau.