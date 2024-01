Ex-namorado de Blac Chyna expõe DMs sexualmente explícitos de Tokyo Toni

Blac Chyna também conhecido como Ângela Branco ‘sufocar Toni Tóquio está se esgueirando pelas costas na esperança de entrar nas calças do ex-namorado de sua filha… pelo menos é o que esses DMs vazados sugerem.

Chyna e o rapper Lil gêmeo Heitor namorou por alguns anos antes de se separar em 2020, mas na quinta-feira ele confirmou suas afirmações de que Toni estava enviando mensagens diretas explícitas para ele no Instagram – postando as mensagens diretas explícitas no Instagram para todo o mundo ver.