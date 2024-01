Ex-olheiro do NY Jets critica Caleb Williams: ‘Ele está mais perto de Manziel do que de Mahomes’

Ccom o NFL temporada chegando ao fim, a temporada de draft está começando a aumentar. As opiniões preliminares das análises muitas vezes variam, e a última controvérsia envolve ex- Jatos de Nova York Daniel Kelly e seus comentários contundentes sobre o quarterback vencedor do Troféu Heisman Calebe Williams. Embora as credenciais de Kelly possam dar algum peso à sua perspectiva, é essencial compreender que a maioria das pessoas terá opiniões divergentes neste rascunho.

Kelly, que já defendeu Spencer Rattler como o melhor zagueiro da classe draft, não é estranho em fazer declarações ousadas. À medida que nos aprofundamos em seu recente discurso contra Willians, torna-se evidente que as suas opiniões não são isoladas, repercutindo numa facção de pensadores que pensam da mesma forma. No entanto, a questão permanece: devemos considerar as palavras de Kelly pelo seu valor nominal, especialmente tendo em conta o seu historial?

O vídeo de Caleb Williams chorando nas arquibancadas com sua mãeFox Esportes

É preciso reconhecer que a postura agressiva de Kelly encontra ecos entre outras, criando uma narrativa que questiona o potencial de Williams no NFL. Mas antes de emitirmos um julgamento, é crucial examinar o fundamento das críticas de Kelly. Ele afirma que o declínio no desempenho da Williams entre 2022 e 2023 é motivo de preocupação, enfatizando momentos escolhidos a dedo em uma temporada desafiadora que terminou com cinco derrotas.

Kelly particularmente examinado Willians‘ personagem, com foco nas consequências de USC‘s vitória no Holiday Bowl com Miller Moss como quarterback. Embora Kelly sugira falta de liderança e camaradagem por parte de Williams, é essencial observar a resposta digna do quarterback, expressando orgulho e apoio ao seu sucessor. Isto pinta uma imagem mais matizada de Willians‘personagem, desafiando as afirmações de Kelly.

Kelly acredita que Caleb Williams está mais próximo de Manziel do que de Mahomes

Além disso, KellyA avaliação de Williams vai além do desempenho em campo, mergulhando na suposta regressão de Williams como jogador. No entanto, sem provas concretas ou uma compreensão profunda do crescimento pessoal de Williams, estas afirmações permanecem especulativas. Willians mostrou suas proezas no jogo final de sua carreira universitária, uma prova de seu potencial como zagueiro dinâmico e habilidoso.

Como Kelly emite um alerta para NFL equipes sobre a convocação da Williams em abril, é crucial abordar esse conselho com cautela. Embora o passado de Kelly como olheiro profissional dê credibilidade à sua perspectiva, é igualmente importante considerar o contexto mais amplo e as múltiplas facetas do Willians‘jornada colegial.

A crítica de Daniel Kelly sobre Calebe Williams faz parte de uma conversa mais ampla dentro da comunidade do futebol. Enquanto fãs e analistas aguardam ansiosamente o Draft da NFL, é fundamental separar os fatos da fúria, dando ao talentoso quarterback a avaliação justa que ele merece. Afinal, o draft é um processo complexo, e o escrutínio dos jogadores, infelizmente, faz parte do território enquanto as equipes procuram encontrar a pedra angular de sua franquia.