Ex-SF DB Donte Whitner prevê que Niners acabará com os Leões, Purdy é um dos 3 melhores QB!

Boas notícias, fãs do Niners… ex-San Francisco DB Donte Whitner diz que está esperando um passeio no parque para seu ex-time no domingo – andaimes TMZ Esportes os 49ers vencerão os Leões por mais de três touchdowns!!

É claro que Purdy e os Niners não estavam no seu melhor no fim de semana passado contra o Green Bay Packers… eles precisavam de um placar no final do quarto período para conseguir a vitória, apesar de serem grandes favoritos no início do jogo.