EXCELENTE NOTÍCIA HOJE (17/01) para inscritos no CadÚnico! Veja valor e data de pagamento do BENEFÍCIO EXTRA

O CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) é uma ferramenta essencial para milhões de brasileiros que se encontram em situação de baixa renda. Por meio deste sistema de informações, o governo federal, os estados e os municípios conseguem identificar e caracterizar as famílias que mais necessitam de apoio socioeconômico.

Dentre os diversos benefícios disponíveis para os inscritos no CadÚnico, um que se destaca é o Auxílio Gás, um programa que subsidia a aquisição de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda. Neste guia completo, vamos explorar em detalhes o funcionamento do CadÚnico e do Auxílio Gás, além de fornecer informações importantes sobre como consultar o valor e a data de pagamento, como solicitar o benefício e como se preparar para possíveis mudanças futuras.

O que é o CadÚnico?

O CadÚnico é um sistema de informações cujo objetivo é identificar e caracterizar as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Ele é utilizado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas que visam a melhoria da vida dessas famílias.

Ao se inscrever no CadÚnico, as famílias têm acesso a diversos programas sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Auxílio Gás.

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa que subsidia a aquisição de botijões de gás de cozinha (GLP) de 13kg para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. O valor do benefício é calculado com base no preço médio nacional do botijão de gás. Esse auxílio é essencial para muitas famílias, pois o gás de cozinha é um item básico e necessário para o preparo das refeições diárias.

Como Funciona o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é pago de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses. O valor do benefício é depositado diretamente na conta do beneficiário, facilitando o acesso aos recursos. Para se qualificar para o benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico e atender a determinados critérios de renda e situação familiar.



É importante ressaltar que o Auxílio Gás é destinado exclusivamente para a compra de botijões de gás de cozinha e não pode ser utilizado para outros fins.

Como Consultar o Valor do Auxílio Gás?

Para consultar o valor do Auxílio Gás, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Meu CadÚnico, disponível para Android e iOS. Após baixar o aplicativo, é necessário fazer o login com o número do NIS (Número de Identificação Social) e a senha cadastrada.

Em seguida, basta acessar a opção “Consultar Benefícios” para verificar o valor do próximo pagamento. Essa consulta é fundamental para que as famílias tenham ciência do valor que será depositado em sua conta.

Como Consultar a Data do Pagamento?

Além de consultar o valor do Auxílio Gás, os beneficiários também podem utilizar o aplicativo Meu CadÚnico para verificar a data do próximo depósito. Ao acessar a opção “Consultar Benefícios”, além do valor do benefício, será possível visualizar a data exata em que o pagamento será realizado.

Essa informação é importante para que as famílias possam se planejar e garantir que o valor seja utilizado de forma adequada.

Como Solicitar o Auxílio Gás?

Para solicitar o Auxílio Gás, é necessário comparecer a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em seu município. Ao se dirigir ao CRAS, é importante levar o cartão do Bolsa Família, um documento com foto e um comprovante de residência.

Esses documentos são essenciais para comprovar a elegibilidade do beneficiário ao programa. Ao realizar o cadastro no CRAS, o beneficiário estará apto a receber o Auxílio Gás, caso atenda aos requisitos estabelecidos.

Depósitos do Vale-gás

Os depósitos do Vale-gás são realizados a cada dois meses na conta do Caixa Tem, plataforma digital da Caixa Econômica Federal. A liberação dos depósitos ocorre conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do titular da conta, seguindo uma tabela estabelecida pelo governo. É importante estar atento à data do depósito para que o beneficiário possa utilizar o recurso na compra do botijão de gás no momento adequado.

Tabela de Depósitos do Vale-gás:

Final do NIS Data do Depósito 1 16 de fevereiro 2 19 de fevereiro 3 20 de fevereiro 4 21 de fevereiro 5 22 de fevereiro 6 23 de fevereiro 7 26 de fevereiro 8 27 de fevereiro 9 28 de fevereiro 0 29 de fevereiro

Mudanças Previstas para 2024

Há rumores de que o Auxílio Gás pode sofrer cortes em 2024, após a aprovação da Lei Orçamentária. Essa possível mudança poderia resultar em uma redução do valor do benefício para 50% do valor médio do botijão de gás. No entanto, até o momento, essa informação não foi oficialmente anunciada pelo governo federal.

É importante que os beneficiários fiquem atentos a qualquer anúncio oficial sobre mudanças no programa.

A Importância da Atualização dos Dados

Manter os dados atualizados no CadÚnico é de extrema importância para garantir o acesso ao Auxílio Gás em 2024 e em outros programas sociais. Portanto, é essencial que as famílias inscritas visitem regularmente o CRAS para verificar e atualizar suas informações. Dessa forma, será possível garantir que as famílias continuem a receber o benefício de forma regular e sem interrupções.

Recomendações para os Beneficiários

Diante da possibilidade de mudanças no valor do Auxílio Gás em 2024, é importante que os beneficiários estejam atentos a qualquer anúncio oficial sobre o assunto. Além disso, é recomendado que continuem a consultar regularmente o valor e a data do pagamento por meio do aplicativo Meu CadÚnico. Essa prática permitirá que as famílias se planejem adequadamente e utilizem o benefício da melhor forma possível.

Ademais, o Auxílio Gás é um programa essencial para milhões de brasileiros que se encontram em situação de baixa renda. Por meio do CadÚnico, essas famílias têm acesso a diversos benefícios sociais, incluindo o Auxílio Gás, que subsidia a aquisição de botijões de gás de cozinha. É fundamental que os beneficiários consultem regularmente o valor e a data do pagamento, além de manter seus dados atualizados no CadÚnico.

Dessa forma, será possível garantir o acesso contínuo ao Auxílio Gás e a outros programas sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias.