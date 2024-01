Ezekiel Elliott presente no Texas Bar Fight, policiais investigando o envolvimento de amigos

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Ezequiel Elliott estava em um bar no Texas no fim de semana quando uma briga violenta começou… e agora, dizem os policiais TMZ Esportes eles estão investigando se membros da equipe do astro da NFL estavam envolvidos.

De acordo com o Departamento de Polícia de Frisco. Segundo os documentos que obtivemos, o distúrbio aconteceu por volta da 1h da manhã no Concrete Cowboy – uma boate localizada a poucos metros do centro de treino do Dallas Cowboys em Frisco.

O vídeo filmado por um cliente do estabelecimento mostra que, enquanto Elliott conversava com uma mulher, várias pessoas brigaram a poucos metros de distância.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Você pode ver na filmagem que, em determinado momento da briga, um homem parece dar um soco que cai direto nas costas de outro homem.

Os policiais escreveram em um relatório de incidente que “um homem e uma mulher foram agredidos fisicamente por um grande grupo de homens” durante a briga. Um porta-voz da FPD acrescentou em comunicado que testemunhas alegaram que “membros do grupo de Elliott podem estar envolvidos”.

A polícia, no entanto, disse que uma investigação sobre as acusações ainda está em andamento… e os detetives “ainda estão trabalhando para confirmar os detalhes do incidente”.

Elliott, é claro, está muito familiarizado com a área de Frisco… ele jogou pelos Cowboys nas primeiras sete temporadas de sua carreira, antes de ingressar no New England Patriots em 2023.