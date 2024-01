Ezekiel Elliott sob investigação após briga estourada em bar do Texas

Famigos de Ezequiel Elliottestrela da NFL e ex- Dallas Cowboys jogador, estão sob investigação do Departamento de Polícia de Frisco depois que uma briga violenta estourou no Concrete Cowboy, um bar do Texas perto do centro de treino dos Cowboys.

O incidente ocorreu tarde da noite, com imagens de vídeo mostrando Elliott conversando com uma mulher enquanto uma briga se desenrolava nas proximidades.

Nas imagens, um homem aparece dando um soco durante a briga. De acordo com documentos policiais, um homem e uma mulher foram agredidos fisicamente por um grande grupo de homens, e testemunhas sugeriram que membros do grupo ElliottO grupo de pode estar envolvido.

Em 2017, Elliott recebeu uma suspensão de seis jogos após um ano NFL investigação de um caso de violência doméstica em Ohio.

Apesar dos promotores locais terem decidido não prosseguir com o caso envolvendo Elliottnamorada de Elliott um ano antes, a NFL citou “evidências substanciais e persuasivas” de confrontos físicos entre Elliott e sua então namorada, Tiffany Thompsondurante o verão anterior.

Investigação em andamento

A investigação policial está em andamento, com detetives trabalhando para confirmar os detalhes do incidente. Seu resultado determinará se quaisquer consequências legais surgirão do incidente no bar do Texas.

Elliott, que jogou pelos Cowboys por sete temporadas, juntou-se ao Patriotas da Nova Inglaterra em 2023. Apesar de mudar de time, ele teve uma primeira temporada de sucesso, acumulando um total de 955 jardas em scrimmage e cinco touchdowns no total.