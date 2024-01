‘F *** esse punk’: documentos não lacrados revelam a reação de Dana White às exigências de dinheiro de Jon Jones

Dana White havia perdido a paciência com Jon Jones e estava desabafando com Lorenzo Fertitta.

Era 24 de maio de 2014 e o UFC queria marcar uma revanche entre Jones e Alexander Gustafsson, que sete meses antes havia levado o então campeão dos meio-pesados ​​ao seu limite no UFC 165.

O problema, de acordo com White, foi que Jones queria lutar contra Daniel Cormier em vez de Gustafsson, e as negociações sobre uma extensão do contrato ficaram presas nesse detalhe. Jones não assinaria.

“O que há com Jones? Ele se endireitou ou ainda está sendo um canalha? White enviou uma mensagem de texto ao então presidente do UFC, Fertitta, em uma mensagem recentemente revelada como parte do processo antitruste do UFC. (Os representantes de Jones e do UFC não responderam a um pedido de comentário.)

“Ainda um idiota, mas estamos chegando mais perto”, respondeu Fertitta. “Não mudei de dinheiro, mas enviei a carta com um ultimato.”

“Incrível”, respondeu White. “Foda-se esse punk, Lorenzo. Ele precisa saber que não precisamos dele, ou ele vai nos foder mais do que já faz.”

O relacionamento de Jones com o UFC já havia passado por alguns momentos difíceis, nenhum maior do que sua decisão de não fazer uma defesa de título contra Chael Sonnen no UFC 151. White criticou publicamente Jones e sua equipe técnica, declarando infamemente em um comunicado à imprensa , “O UFC 151 será lembrado como o evento assassinado por Jon Jones e Greg Jackson.” Mas no octógono Jones voltou à boa forma, dominando Glover Teixeira no UFC 172.

Faltando cinco lutas para o final do contrato de Jones, a missão de White e Fertitta era garantir o campeão por mais tempo. Ao fazer isso, eles, sem saber, forneceram uma janela para táticas de negociação que agora estão no centro de uma disputa judicial sobre se infringiram a lei ao prender os lutadores a contratos de longo prazo, impedindo que os concorrentes pudessem competir no mercado de MMA de elite. lutadores. Os demandantes do processo antitruste do UFC alegam que tais contratos faziam parte de um esquema ilegal para reduzir os salários dos lutadores e buscar indenizações do UFC que poderiam totalizar mais de US$ 1 bilhão. A expectativa é que o caso vá a julgamento em abril.

Jones e o UFC ainda estavam a um ano do que se tornaria um maior teste de estresse para sua parceria, um acidente que deixou uma mulher grávida com o braço quebrado e Jones enfrentando pena de prisão. Mas o futuro membro do Hall da Fama já era uma pedra no sapato de White.

Num debate jurídico não selado, White lembrou ao advogado dos demandantes, Michael Dell’Angelo, que o sujeito de seus textos nem sempre foi um cidadão modelo dentro ou fora da jaula.

“Então você queria que o Sr. Fertitta informasse ao Sr. Jones que o UFC não precisava dele?” Dell’Angelo perguntou a White.

“Sim”, respondeu White.

“E ser um canalha nas negociações?” Dell’Angelo acrescentou.

“Não”, respondeu White. “Você conhece a história de Jon Jones? Só para ser um canalha na vida. …. Quero dizer, você poderia fazer com que praticamente todos os caras que trabalham para mim testemunhassem que, sim, eu não estava feliz com as escolhas de vida de Jon Jones.

Mais tarde, Jones ficaria afastado por mais de três anos, de fevereiro de 2020 a março de 2023, em meio a outra disputa contratual com o UFC sobre seu potencial pagamento para uma superluta com o então campeão peso pesado do UFC, Francis Ngannou. White novamente criticou publicamente Jones na época, alegando que ele pediu uma quantia “obscena” de dinheiro – US$ 30 milhões, ou o valor que o campeão de boxe Deontay Wilder recebeu por uma luta com Tyson Fury – para vencer a luta. White também insinuou que Jones realmente não queria enfrentar Ngannou, dando a entender que tinha medo do lutador camaronês. Jones chamou as afirmações de dinheiro de White de “mentira” e “touros ***”, e zombou da ideia de ter medo de aceitar a luta.

Ngannou defendeu o pedido de Jones por mais compensação.

“Acho que faz sentido”, disse Ngannou ao TMZ. “Acho que para uma megaluta todos gostariam de ter um mega-pagamento, [same] como o meu. Eu quero essa luta. Eu gostaria de ter um bom salário, e todos os outros lutadores gostariam disso, então não há nada de irracional nisso”.

Depois que Ngannou se recusou a assinar um novo contrato de longo prazo e se tornou um agente livre, o que levou o UFC a retirá-lo do título, White deu meia-volta em relação a Jones, que havia acabado de assinar um novo contrato de longo prazo que incluía um lutar com Ciryl Gane pelo cinturão vago dos pesos pesados. White insinuou que Ngannou não queria aceitar a luta, procurando “oponentes menores” que pagassem bolsas maiores.

Jones se juntou a White nos golpes contra Ngannou, o mais direto dos quais veio depois que o ex-campeão o parabenizou por despachar Gane e assinou se autodenominando “o rei dos pesos pesados”.

“Eu adoro essa citação”, disse Jones. “Eu amo isso. Todo aquele músculo, com uma bunda grande. Com licença. Eu sinto muito.”