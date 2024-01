FA Cup: De Bruyne retorna de lesão na grande vitória do Manchester City na FA Cup

EUera uma mera formalidade para Pep GuardiolaÉ o Manchester City.

Se outros times da Premier League passaram por momentos difíceis na terceira rodada da FA Cup e tiveram que se recuperar de times de divisões inferiores, o City fez valer a vantagem de jogar em casa e encerrou o confronto com o Huddersfield no primeiro tempo.

Ao intervalo já venciam por 2-0 e na segunda fecharam a vitória para 5-0… com o regresso de Kevin De Bruyne o momento mais aplaudido da noite no Etihad.

E além Stefan Ortega, Sergio Gomez e Oscar Bobb, o onze do City foi mais do que reconhecível. A má notícia foi Manuel Akanjia lesão.

Mas Guardiola aproveitou o intervalo da Premier League para ficar com os regulares. Erling Haaland, é claro, estava descansado. De Bruyne e Jeremy Doku retornaram ao time devido a lesão.

Jogadores do Manchester City comemoram um gol.LaPresse.

Julian Alvarez impressiona novamente

E o protagonista, como sempre ultimamente, foi Juliano Alvarez. Gol e assistência no primeiro tempo para o argentino.

Se já brilhou no Mundial de Clubes há menos de um mês, o ex-jogador do River segue impressionando e inicia 2024 da melhor maneira possível. Seu nível faz HaalandÉ mais fácil lidar com a ausência.

No segundo tempo, a caminhada do City até a quarta rodada continuou. Vários retornos à forma física foram confirmados quando Doku ganhou minutos, junto com De Bruyne.

O belga, que usava a braçadeira, não jogava desde o primeiro dia da temporada da Premier League, em agosto. Ele foi aplaudido de pé no retorno ao campo.

Os gols choveram. Ben Jackson marcou seu próprio gol depois que o chute de Bobb foi desviado, Phil Foden marcou duas vezes e Tecido fez 5 a 0 para encerrar a goleada. A equipe de Pep, atual campeã, está agora na quarta rodada.