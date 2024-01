Fã da NHL nocauteado durante briga no jogo Anaheim Ducks, policiais investigando

Um torcedor do jogo do Anaheim Ducks na noite de sexta-feira pareceu ficar completamente inconsciente durante uma briga selvagem… e agora, os policiais dizem que iniciaram uma investigação sobre o assunto.

A briga começou quando os Ducks enfrentaram os Winnipeg Jets no Honda Center … quando um grupo de fãs que representavam times opostos se brigou bem no meio de um saguão.

Você pode ver no vídeo da cena… um homem em um Jacob Trouba A camisa dos Jets se separou da briga e começou a brigar com um cara com a camisa roxa dos Ducks.