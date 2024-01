Fã dos Seahawks afirma que Marshawn Lynch quebrou o telefone em confronto do lado de fora do bar

Reproduzir conteúdo de vídeo



Um fã dos Seahawks diz Marshawn Lynch se transformou em Beastmode fora de um bar de Seattle no fim de semana… quebrando seu telefone durante uma briga.

O nome do torcedor do Hawks é José Lozano … e ele conta TMZ Esportes todo o incidente aconteceu em frente ao Xtadium, no centro de Seattle, no domingo, por volta de 1h30.

Lozano diz que tentou tirar uma foto com Lynch dentro do bar no início da noite – mas foi negado pelos amigos da lenda dos Seahawks… que lhe disseram diretamente: “Sem fotos”.

No entanto, quando Lozano avistou Lynch fora do estabelecimento pouco tempo depois, ele fez uma última tentativa de fazer com que o antigo trânsito de Seattle parasse para tirar uma foto antes de encerrar a noite.

No vídeo da cena, você pode ver Lozano se aproximando de Lynch – que está vestindo um moletom Beastmode – e gritando: “Marshawn! Beastmode!

De repente, porém, Lynch parece atacar o telefone de Lozano – antes que a filmagem seja interrompida.

Lozano nos conta que assim que a câmera parou de rodar, Lynch pegou seu telefone e gritou: “Vocês, filhos da puta, são estranhos”, antes de quebrar o dispositivo com as mãos. Eventualmente, Lozano disse que conseguiu recuperar o telefone pouco antes de Lynch deixar a área.

Lozano nos conta que não percebeu que seu telefone – um iPhone 14 que ele comprou há apenas alguns meses – estava quebrado até que vários minutos se passaram, mas disse que não tem intenção de ir à polícia agora por causa do incidente porque ele é um grande fã … embora tenha dito que gostaria que Lynch não tivesse sido tão “rude”.

Esta, claro, não é a primeira vez que Marshawn é acusado de roubar telefones de fãs… em 2017, ele bateu um telefone das mãos de um homem enquanto estava no LAX.



