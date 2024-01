Falecimento do mascote dos Georgia Bulldogs, Uga X: a mensagem da PETA gera debate online

Tele está passando de Uga Xo querido mascote bulldog inglês da Universidade da Geórgia, despertou uma mistura de emoções entre os fãs.

No entanto, em meio às expressões de pesar, Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA) assumiu uma postura pouco convencional, gerando uma conversa sobre o bem-estar dos mascotes.

PETA critica Geórgia pelo uso de mascote bulldog

Em comunicado compartilhado nas redes sociais, PETA expressou descontentamento com o uso de mascotes bulldog pela universidade, considerando “irresponsável por promover raças pouco saudáveis, com problemas respiratórios e de rosto achatado, como os Bulldogs Ingleses.”

A organização foi além, vinculando o uso de um mascote bulldog às preocupações mais amplas da indústria de criação de cães, chamando-o de “cruel.”

PETA a iniciativa vai além das críticas, pois lançaram uma petição instando a universidade a adotar um mascote humano.

A petição destaca preocupações sobre o estresse e o medo experimentados por animais vivos, incluindo cães, quando expostos ao ambiente movimentado dos estádios.

De acordo com PETAesta prática é “cruel” a esses animais afetuosos e leais.

“É cruel embaralhar animais vivos de jogo em jogo como se fossem equipamentos esportivos”, diz a petição. “Ser forçado a entrar em um estádio iluminado, cheio de torcedores gritando e com barulho assustador, é estressante e assustador para animais sensíveis, incluindo cães, que são afetuosos e leais e prefeririam estar em casa com tutores amorosos”.

A mídia social ataca a PETA por causa da mensagem Uga X

No entanto, a universidade, através Xempurrado para trás contra PETA reivindicações, afirmando, “Nunca houve um relato de que UGA tenha sofrido ou lutado para respirar, e ele viveu uma vida normal para sua raça”.

Um usuário apontou em X que o Geórgia mascote provavelmente viveu uma vida muito boa dizendo: “Garanto que este cachorro viveu uma vida melhor do que 90% das pessoas.”

Outro disse “A PETA deve ser uma das maiores fontes de moléculas inúteis existentes.”

Uga Xtambém conhecido como Queserviu como mascote durante a corrida de maior sucesso na história do futebol Georgia Bulldogs.

Com uma carreira notável que incluiu dois campeonatos nacionais dois títulos da SEC e sete participações no Six Bowl de Ano Novo Uga X deixou uma marca indelével no legado atlético da universidade.

O Vendedor família, guardiões da tradição do mascote bulldog inglês por quase 70 anosanunciou que Uga X faleceu pacificamente aos 10 anos.

Uga X aposentadoria em 2022 marcou a transição para estrondo (Uga XI), continuando o legado duradouro dos mascotes bulldog ingleses que começou em 1955.

Além de suas conquistas atléticas, Uga X ganhou as manchetes nacionais por um encontro tenso com eu bebo XVmascote do boi longhorn do Texas Longhorns, durante o Açucareiro em 2019.

O incidente, embora inicialmente caótico, terminou sem prejuízo para Uga X ou espectadores.