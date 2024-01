Falha no sistema do INSS: usuários em todo o Brasil enfrentam dificuldades

Usuários em todo o Brasil enfrentaram dificuldades na última quarta-feira, dia 17, devido a uma interrupção nos serviços do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O incidente afetou quase todas as áreas do país. O Instituto Previdenciário esclareceu que a origem do problema está relacionada ao link da Telebras e ocorre de forma intercorrente.

Em resposta à situação, o órgão assegurou que medidas estão sendo tomadas para solucionar a questão. “A empresa já está trabalhando para normalizar o serviço”, afirmou o INSS em comunicado.

A interrupção impactou o funcionamento do sistema Meu INSS, uma plataforma vital para os segurados que desejam acessar diversos serviços, incluindo o pedido de aposentadoria e a consulta ao extrato de pagamento.

Além do sistema Meu INSS fora do ar, o Atestemed, serviço que possibilita a análise remota de atestados médicos enviados pelos segurados, bem como a concessão de benefícios sem a necessidade de perícia presencial, também foi afetado pela falha técnica.

Paralisação de médicos peritos

A paralisação dos médicos peritos, que reivindicam reajuste salarial e aumento de postos para a categoria, coincide com uma interrupção no sistema do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O movimento grevista, que teve adesão de 70% dos profissionais em todo o país na última quarta-feira, intensifica as preocupações dos segurados que buscam acessar os serviços previdenciários.

Segundo a ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos), a paralisação é uma resposta à necessidade de melhorias nas condições de trabalho e remuneração dos profissionais. A interrupção dos serviços de perícia médica ocorre simultaneamente à falha no sistema do INSS, ampliando os impactos para os segurados que dependem dos serviços.

O cenário se agrava com a notícia de que outras duas greves estão programadas para este mês, nos dias 24 e 31. A ANMP afirma que essas paralisações são estratégicas e visam pressionar o governo a atender às demandas da categoria.

A combinação da paralisação dos médicos peritos com a falha no sistema do INSS gera preocupação entre os cidadãos que dependem dos serviços previdenciários. O INSS ainda não emitiu um comunicado oficial sobre como a paralisação dos médicos impactará o atendimento aos segurados durante esse período de reivindicações.



INSS orienta segurados

O INSS emitiu orientações para os segurados em meio à interrupção do sistema Atestmed e à paralisação anunciada pelos médicos peritos. Mesmo com a falha no sistema, as agências estão preparadas para receber a documentação dos segurados e dar entrada nos requerimentos.

Diante da paralisação dos peritos, advogados previdenciários recomendam que os segurados com consultas agendadas compareçam ao local da perícia na hora marcada e munidos da documentação necessária. É importante ressaltar que, caso o segurado não compareça e o perito esteja presente, a data de agendamento é perdida, sendo possível remarcar somente após 30 dias.

O INSS reforça seu compromisso em atender aos segurados da melhor maneira possível, mesmo diante dos desafios apresentados pela paralisação e pela falha no sistema. A documentação necessária pode ser entregue nas agências, mesmo com o Atestmed temporariamente indisponível, garantindo assim o início do processamento dos requerimentos.

A população é aconselhada a estar atenta às atualizações e comunicados oficiais do INSS para obter informações detalhadas sobre os procedimentos durante esse período de intercorrências. O Instituto destaca que está empenhado em resolver as questões técnicas e minimizar os impactos para os segurados.