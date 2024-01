Falta uma semana para o início da exigência de vistos para estes países

Turistas estrangeiros que desejam vir ao Brasil têm mais uma semana para entrar em solo nacional sem necessidade de apresentação de um visto. A partir do próximo dia 10 de janeiro, a regra geral vai mudar, e pessoas de alguns países voltarão a ter que apresentar o documento.

Estamos falando de turistas do Canadá, da Austrália e dos Estados Unidos. Inicialmente, o plano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era voltar a exigir os vistos a partir do dia 1º de outubro de 2023, mas o prazo foi prorrogado e agora acaba no dia 10 de janeiro de 2024.

O Ministério do Turismo lançou uma nota sobre o tema nesta semana, e garantiu que os turistas destes países que chegarem ao Brasil até o próximo dia 9 de janeiro, não precisarão apresentar o visto. Mas a partir do dia 10, será preciso apresentar a documentação.

Exigência do visto

Historicamente, o Brasil sempre adotou o sistema de reciprocidade internacional para estes casos. Na prática, isso significa que o país só libera a entrada de estrangeiros sem o visto, se o país deste estrangeiro liberar a entrada de brasileiros em seus países sem visto.

Em 2019, este sistema de reciprocidade foi rompido. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu permitir que turistas do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália entrassem no Brasil sem visto mesmo que estes países não permitam a entrada de brasileiros em seus países sem o visto.

Depois que Lula assumiu o poder, um acordo foi feito com o Japão. O país asiático decidiu permitir que os brasileiros entrassem no país sem visto. Assim, o Brasil seguiu a reciprocidade e vai manter a isenção para os japoneses.

Mas nos casos dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá, nenhum acordo foi feito. Deste modo, a partir do dia 10, brasileiros precisam de visto para entrar nestes países, e estrangeiros destes locais precisarão de visto para entrar no Brasil.

“É importante ressaltar que o governo brasileiro renova o interesse de negociar, com as três nações, acordos de isenção de vistos baseados nos princípios da reciprocidade e da igualdade entre os Estados”, destacou o Ministério do Turismo, em nota.



O caso do Japão

De acordo com a publicação, a ideia é permitir a isenção do visto para os turistas brasileiros que desejam viajar ao Japão por um período de até 90 dias, ou seja, três meses. A mesma regra começa a valer também para o turista japonês que deseja viajar ao Brasil por um período de 90 dias. A nova isenção começou a valer no dia 30 de setembro e seguirá valendo até 29 de setembro de 2026.

Tal regra, no entanto, vale apenas para os turistas brasileiros que desejam viajar ao Japão e que possuem o passaporte comum válido com chip. Trata-se do modelo que está sendo distribuído desde 2011. Quem tem passaporte anterior, precisa providenciar a troca para ter direito ao processo de isenção por 90 dias.

Um dos países mais conhecidos do mundo, é também um dos mais visitados por brasileiros todos os anos. Dados de uma nova pesquisa revelaram que a busca de brasileiros por passagens aéreas para o Japão cresceu nada menos do que 135% em 2023, em comparação com o mesmo período de 2022.

A informação foi divulgada pelo metabuscador Kayak, que considerou os números da procura por voos de ida e de volta dos maiores aeroportos do Brasil para os principais aeroportos do Japão. A pesquisa levou em consideração o período de tempo que foi desde 1 de janeiro até 10 de agosto do ano de 2023.

O preço médio de uma passagem do Brasil para Tóquio está na casa dos R$ 6.129. Para Osaka, esta cobrança pode chegar a R$ 7 mil, e para Nagoya o valor médio cobrado está em R$ 6,7 mil.