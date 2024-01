Família de Michael Schumacher teme que Cora, ex de Ralf, rompa pacto e revele seu estado

Cora Caroline Schumachera ex-mulher de Ralf Schumachero irmão mais novo de Michaeltem estado em destaque no Alemão pressione recentemente.

Cora entrou no reality show ‘Acampamento na selva’ uma espécie de sobrevivente que esteve presente Televisão alemã por mais de 15 temporadas.

Apenas três dias após o início das gravações, a modelo decidiu abandonar o desfile “voluntariamente,” conforme relatado pelo Canal RTL que vai ao ar o programa ambientado em um australiano selva.

No entanto, ‘Imagem’ questionou esta versão oficial e link Cora Brinkmann partida com o “misteriosa cláusula Schumi que a rede tem com a família Schumacher” .

A cláusula visa evitar discussões sobre a saúde do campeão, dez anos após o acidente que quase ceifou a vida da lenda da F1.

O Alemão tablóide afirma que “A produtora do programa deu um suspiro de alívio após sua saída porque havia um certo receio de discutir temas não destinados àquele público”.

A ex-modelo e apresentadora de TV não faz parte do pequeno círculo íntimo que pode visitar Michaelmas “os executivos da rede temiam qualquer informação que ela pudesse ter sobre Michael”, de acordo com Foto.

“Há muito nervosismo devido à natureza falante de Cora. ​​Quase medo. Medo de que em uma situação extrema (devido à fome ou ao estresse da competição), Cora possa revelar informações confidenciais sobre o gigante da Fórmula 1 Michael Schumacher”, disse ele. jornalistas estaduais Sven Kuschel e Nicola Pohl no artigo.

O que é o Pacto Schumi?

A razão para tal sigilo é o chamado ‘Pacto Schumi’ sombreado com as iniciais FSKque em alemão significa ‘Controle voluntário de Schumi’ ou ‘Controle Schumi Voluntário.’

“É uma espécie de acordo de cavalheiros entre os mais altos executivos da radiodifusão sobre assuntos relacionados à esfera pessoal e íntima do campeão”, acrescenta. ‘Foto.’

Este pacto se concentraria em “tomando cuidado com certas histórias relacionadas ao Kaiser, possivelmente sobre a saúde de Michael Schumacher ou mesmo sobre celebrações anteriores da Fórmula 1”.

A informação sugere que eles podem não ser capazes de controlar “certas histórias serão veiculadas no programa em caso de temidas ‘explosões de Cora'” durante os diversos segmentos que o reality show conta em um acampamento monitorado por câmeras.

Corade 47 anos, fez parte da família Schumacher por quase 15 anos e chegou a ser ligado a Ralf até dois anos depois de Michael acidente.

Enquanto ela “não pertence ao estreito círculo interno” que atualmente pode acessar o ídolo, sabe-se que ela mantém um “relacionamento respeitoso, mas não excessivamente próximo” com Corina Schumacheresposa do piloto responsável por manter a privacidade do atleta.

Independentemente de não ter acesso diário a Michaelsabe-se que primos Mike e Davique também é motorista, “ter contato regular” devido às suas profissões.

suíço site de notícias ‘Blick’ afirma que Cora era “a candidata que muitos esperavam e os motivos da sua saída ainda não são claros”, enquanto analisa rumores sobre problemas de saúde, como uma infecção anterior ou uma hérnia de disco não recuperada.

Alguns meios de comunicação chegaram a levantar a questão de uma suposta “acordo de confidencialidade” dentro da família.

O ‘Imagem’ correspondente em Austrália garante que um amigo de Cora espalhar o “suspeita de que uma carta havia chegado à Austrália porque Cora estava revelando muitas coisas ao redor da fogueira”, mas a própria mulher falou ao jornal: negou ter recebido qualquer aviso e afirmou que pode “diga o que ela quiser sobre a família, já que não existe acordo de confidencialidade.”

O fato de não dizer nada se deve ao meu respeito e decência. Eu me dou bem com Corina. Ela é uma excelente conselheira para mim. Estamos em contato regular”, afirmou.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela também esclareceu: “Se eu não digo nada contra minha família, ou ex-família, não tem nada a ver com outra coisa senão respeito e lealdade à família. Se eu quisesse, poderia dizer, mas não digo.”