Fantasia simula jantar de pizza ensacada servido no Critics Choice Awards

O negócio é o seguinte… a comida que foi distribuída no show de domingo à noite incluía fatias ensacadas e preparadas para serem servidas individualmente. Quando a pizza foi distribuída na mesa de Fantasia… as câmeras capturaram sua reação nada satisfeita.

Confira… enquanto os garçons distribuíam a pizza para seus colegas de elenco de “Color Purple”, Fantasia olhou diretamente para o fotógrafo e perguntou… “Onde estão as costeletas de cordeiro???”

Você pode ver Taraji P. Henson e alguns outros começam a comer imediatamente… mas Oprah ela mesma se segura, dizendo que não quer estragar o batom. Pelo que parece, uma caixa extra de salgadinhos também foi distribuída para quem estava na sala… com frutas e outros enfeites dentro.

Agora, enquanto Fantasia e companhia. talvez estivessem zombando do cardápio… outros foram um pouco mais diretos em suas críticas à comida, incluindo o produtor de cinema Jen D’Angelo . Ela postou fotos da pizza, chamando-a de “absolutamente revoltante” e “impressa em 3D”.

Só para constar, Baja Fresh e Cold Stone eram os vendedores oficiais de comida – mas parece que a comida deles foi servida antes ou depois do show… e não dentro do próprio local. Baja e CS não são conhecidos pela pizza, então não está claro quem fez as tortas.