Farmácia Popular adiciona novo item gratuito. Veja quem pode retirar

O programa Farmácia Popular do governo federal é um dos mais populares do país. Através dele, milhões de brasileiros de todas as regiões podem retirar remédios e outros itens farmacêuticos de maneira gratuita, ou ao menos com grandes níveis de desconto.

Nesta quarta-feira (17), o Ministério da Saúde anunciou uma novidade relacionada ao projeto. De acordo com a pasta, a partir de agora as mais de 31 mil unidades do programa poderão passar a oferecer absorventes de maneira gratuita para a população.

“A iniciativa é decorrente das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual já executadas pelo Governo Federal em 2023. A equidade de gênero e acesso aos absorventes, combatendo as desigualdades causadas pela pobreza menstrual, é tema prioritário tratado de forma interministerial desde o início da atual gestão”, disse o Ministério da Saúde.

Quem poderá retirar

A ideia do Ministério é permitir a retirada gratuita dos absorventes apenas por pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, e que estão matriculadas em escolas públicas, em situação de rua ou ainda em situação de vulnerabilidade extrema.

Ficou definido também que a população recolhida do sistema prisional poderá realizar a retirada dos absorventes gratuitos por meio do Farmácia Popular nesta nova fase.

Ainda tomando como base as informações do Ministério da Saúde, o projeto deverá atender apenas mulheres brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil, que tenham idade de 10 a 49 anos, e que estejam oficialmente inscritas no sistema do Cadúnico do governo federal.

“O acesso pelo Farmácia Popular contempla a maioria da população beneficiada e este é um importante avanço para garantir o acesso à dignidade menstrual. O público-alvo do programa abrange 24 milhões em todas as regiões do Brasil”, seguiu o Ministério.

Como conseguir o remédio no Farmácia Popular



De acordo com o Ministério da Saúde, não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição para fazer parte do Farmácia Popular. Seja do Bolsa Família ou não, o fato é que o cidadão precisa apenas localizar uma farmácia que tenha convênio com o sistema e solicitar o remédio de acordo com as regras do programa.

É importante que o cidadão leve consigo os seus documentos pessoais, como RG e CPF, e também tenha em mãos a receita médica assinada por um profissional médico seja da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) ou mesmo da rede privada.

A lista do Farmácia Popular

Abaixo, você pode ver a lista atualizada de medicamentos completamente gratuitos que estão sendo oferecidos nesta nova fase do programa Farmácia Popular.

Asma

brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg);

sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Diabetes

cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg);

glibenclamida (5 mg);

insulina humana regular (100 ui/ml);

insulina humana (100 ui/ml).

Hipertensão

atenolol (25 mg);

besilato de anlodipino (5 mg);

captopril (25 mg);

cloridrato de propranolol (40 mg);

hidroclorotiazida (25mg);

losartana potássica (50 mg);

maleato de enalapril (10 mg);

espironolactona (25 mg);

furosemida (40 mg);

succinato de metoprolol (25 ml).

Agora, você pode conferir a lista atualizada de remédios que estão com descontos dentro do sistema do Farmácia Popular. Note que para os usuários do Bolsa Família os medicamentos desta lista também são gratuitos.

Anticoncepcionais

acetato de medroxiprogesterona (150 mg);

etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg);

noretisterona (0,35 mg);

valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

Dislipidemia

(colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson

carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg);

cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Glaucoma

maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Incontinência

Osteoporose

alendronato de sódio (70 mg)

Rinite

budesonida (32 mg e 50 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos)