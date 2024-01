Farmácia Popular: Beneficiários do Bolsa Família têm direito a medicamentos gratuitos

Farmácia Popular – Buscar informações sobre a obtenção de medicamentos gratuitos pelo Bolsa Família é uma iniciativa crucial para beneficiários que necessitam de assistência na área da saúde. O programa Bolsa Família, reconhecido por sua contribuição para melhorar as condições de vida de famílias em situação de vulnerabilidade, não apenas fornece suporte financeiro, mas também garante o acesso a serviços essenciais, como a obtenção de medicamentos sem custos.

Bem como nesta exploração, vamos compreender como esse benefício funciona e quais são os passos necessários para assegurar o acesso a medicamentos gratuitos por meio do Bolsa Família.

Farmácia popular dispensa medicamentos gratuitos

Em suma, os beneficiários do Bolsa Família têm acesso a medicamentos gratuitos através do Programa Farmácia Popular, uma iniciativa do governo federal destinada a oferecer medicamentos relacionados à Atenção Primária à Saúde.

Destacada pela secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, como uma dimensão que transcende o aspecto socioassistencial, o Bolsa Família conecta suas informações a outras políticas, como educação e saúde.

A Farmácia Popular disponibiliza um total de 40 medicamentos de forma completamente gratuita para os beneficiários do Bolsa Família, simplificando o acesso a remédios de uso comum. Essa medida busca auxiliar a parcela vulnerável da população, ampliando o suporte oferecido a esses segurados.

Anteriormente, alguns desses medicamentos eram disponibilizados a um custo mais baixo para os beneficiários, mas a partir de 2023, passaram a ser oferecidos de maneira gratuita, beneficiando ainda mais essa parte da população.

Lista de medicamentos gratuitos

A lista de medicamentos gratuitos inclui opções para tratamento de asma, diabetes, hipertensão, anticoncepcionais, colesterol alto, Parkinson, glaucoma, incontinência, osteoporose, rinite, diabetes tipo 2 com doença cardiovascular e outros.



A seguir, apresentamos a lista dos medicamentos gratuitos oferecidos pela Farmácia Popular.

Asma: Brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg); Dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg); Sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Diabetes: Cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); Glibenclamida (5 mg); Insulina humana regular (100 ui/ml); Insulina humana (100 ui/ml).

Hipertensão: Atenolol (25 mg); Besilato de anlodipino (5 mg); Captopril (25 mg); Cloridrato de propranolol (40 mg); Hidroclorotiazida (25mg); Losartana potássica (50 mg); Maleato de enalapril (10 mg); Espironolactona (25 mg); Furosemida (40 mg); Succinato de metoprolol (25 ml).

Anticoncepcionais: Acetato de medroxiprogesterona (150 mg); Etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg); Noretisterona (0,35 mg); Valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

Osteoporose: Alendronato de sódio (70 mg).

Dislipidemia (Colesterol Alto): Sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg).

Doença de Parkinson: Carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); Cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg).

Glaucoma: Maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg).

Incontinência:

Rinite: Budesonida (32 mg e 50 mg); Dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose).

Diabetes Tipo 2 + Doença Cardiovascular (> 65 anos):

Farmácia Popular e o Bolsa Família

Receber medicamentos gratuitos pelo Bolsa Família oferece vários benefícios aos beneficiários, promovendo uma gestão mais eficaz da renda familiar. Essa prática permite direcionar recursos financeiros para outras necessidades essenciais, como alimentação, serviços básicos e moradia.

É conhecido que os gastos com medicamentos, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade, podem representar um ônus significativo. Portanto, ao disponibilizar esses medicamentos de forma gratuita, o Bolsa Família contribui de maneira significativa para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias.

Como ter acesso gratuto aos medicamentos?

Conforme o acesso gratuito a medicamentos alivia o orçamento familiar, possibilitando o redirecionamento de recursos financeiros para atender às diversas necessidades básicas. Essa prática tem um impacto direto no equilíbrio financeiro das famílias de baixa renda, proporcionando uma gestão mais eficaz de suas finanças.

Além disso, ao fornecer medicamentos gratuitos, o Bolsa Família promove a inclusão social, cidadania e o cuidado com a saúde física e mental das famílias em situação momentânea de vulnerabilidade.

Como resultado para ter acesso aos medicamentos gratuitos disponibilizados pelo Bolsa Família, os beneficiários devem dirigir-se a uma unidade credenciada, facilmente identificada pela logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Ao comparecer, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– Documento oficial com foto e CPF, ou documento de identificação contendo CPF;

– Receita médica válida, seja proveniente de serviço particular ou do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tanto quanto no caso de representante legal, além dos documentos mencionados acima, o representante deve portar seu próprio documento oficial com foto e CPF, ou documento de identidade contendo CPF. Além disso, deve atender a critérios específicos, como ser declarado por sentença judicial, ser portador de instrumento público de procuração, ou ser portador de identidade civil que comprove a responsabilidade pelo menor de idade, titular da receita médica.

Contudo ao retirar os medicamentos, não é necessário que o beneficiário do Bolsa Família faça um cadastro prévio. Desse modo basta dirigir-se à farmácia credenciada e apresentar os documentos solicitados. Afinal, o sistema reconhecerá automaticamente o vínculo do beneficiário com o programa, agilizando o processo de acesso aos remédios.

Portanto, quanto à quantidade de medicamentos, existe um limite que varia de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de medicamento. Em conclusão, as especificações para cada medicação podem ser consultadas no site oficial do programa ou constar na receita médica.