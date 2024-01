Farmácia Popular disponibiliza gratuitamente fraldas, medicamentos para pressão e diabetes a idosos

Farmácia Popular disponibiliza gratuitamente medicamentos para idosos, independentemente de sua renda ou idade. Para obter esses medicamentos, os idosos devem possuir uma recomendação médica com a prescrição do remédio e verificar sua disponibilidade no programa. Isso inclui medicamentos para hipertensão, diabetes, doença de Parkinson, fraldas e outros.

Uma das principais preocupações dos idosos está relacionada aos gastos mensais com medicamentos, especialmente aqueles que requerem uso contínuo, sem prazo determinado para interrupção. Diante dessa realidade, a Farmácia Popular disponibiliza muitos desses medicamentos de forma totalmente gratuita para todos.

Lista de medicamentos do Farmácia popular

A lista de medicamentos gratuitos oferecidos pela Farmácia Popular abrange diversas condições de saúde, incluindo asma, diabetes, hipertensão, entre outras. Alguns medicamentos estão disponíveis para toda a população, enquanto outros têm desconto para aqueles que recebem o Bolsa Família.

Para retirar os medicamentos na Farmácia Popular, é necessário seguir alguns passos:

1. Procure uma farmácia credenciada pelo programa.

2. Apresente a receita médica, que deve estar em seu nome.

3. Leve um documento de identificação com foto.

4. Preencha uma ficha cadastral.

5. Receba o medicamento.

Dessa forma, a população em geral pode usufruir dos benefícios oferecidos pela Farmácia Popular, garantindo acesso a medicamentos essenciais de forma gratuita ou com desconto.

Farmácia Popular distribui absorventes a pessoas em vulnerabilidade social

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social por meio do programa Farmácia Popular. Mais de 31 mil unidades credenciadas em todo o país estão participando dessa iniciativa.



De acordo com o Ministério da Saúde, o recurso será destinado a estudantes de baixa renda da rede pública de ensino, pessoas em situação de rua e a população recolhida em unidades do sistema prisional.

Essa ação é parte integrante do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, implementado pelo governo federal em 2023. O Ministério da Saúde destaca que a equidade de gênero e o acesso aos absorventes são prioridades interministeriais, visando combater as desigualdades causadas pela pobreza menstrual.

Como receber os absorventes?

Para receber os absorventes nas unidades credenciadas do Farmácia Popular, é necessário atender a certos critérios. Podem beneficiar-se brasileiros ou estrangeiros de 10 a 49 anos, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.

Sobretudo, estudantes de instituições públicas de ensino também devem estar no CadÚnico, com a renda familiar mensal por pessoa limitada a meio salário mínimo (R$ 706). Para pessoas em situação de rua, não há limite de renda.

A fim de garantir o benefício, as pessoas que preenchem os critérios necessitam apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada, a qual pode ser emitida pelo aplicativo “Meu SUS Digital”. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Em suma, quanto às pessoas recolhidas em unidades do sistema penal, a entrega será coordenada e executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a distribuição realizada diretamente nas instituições prisionais.

Contudo, o programa vai além da simples distribuição de absorventes, englobando estratégias de conscientização da população e qualificação técnica de agentes públicos. Portanto, para 2024, está previsto o lançamento de uma linha de cuidado sobre saúde menstrual, um curso autoinstrucional, um seminário nacional e um observatório para estimular a pesquisa acadêmica sobre o tema.