Farmácia Popular está distribuindo absorventes GRATUITOS; saiba mais!

A Farmácia Popular do governo federal iniciou um programa de distribuição gratuita de absorventes para pessoas de baixa renda. Essa iniciativa faz parte da política de dignidade menstrual adotada pelo governo em 8 de março do ano passado, no Dia das Mulheres.

O Ministério da Saúde anunciou que as drogarias cadastradas no Programa Farmácia Popular estão disponibilizando absorventes gratuitos para grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema.

Quem pode ter acesso aos absorventes gratuitos?

O público-alvo do programa abrange cerca de 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos em todas as regiões do país. Para ter acesso aos absorventes gratuitos, é necessário cumprir alguns critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. São eles:

Baixa renda: estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter uma renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. : estar inscrito no Cadastro Único () e ter uma renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Estudantes: estar matriculado em uma instituição pública de ensino e também fazer parte do CadÚnico. Nesse caso, a renda familiar mensal por pessoa pode chegar até meio salário mínimo (R$ 706). Situação de rua: não há limite de renda para pessoas em situação de rua.

Como obter os absorventes gratuitos?

Para retirar os absorventes gratuitos, é necessário se dirigir a uma unidade credenciada do Farmácia Popular. No momento da retirada, é preciso apresentar um documento de identificação oficial com número do CPF e a ‘Autorização do Programa Dignidade Menstrual’, que pode ser gerada via aplicativo ou site do ‘Meu SUS Digital’ (nova versão do aplicativo Conecte SUS).

Essa autorização tem validade de 180 dias e pode ser apresentada tanto em formato digital quanto impresso. É importante ressaltar que menores de 16 anos devem ter a retirada dos absorventes feita por um responsável legal.

O impacto da iniciativa



Você também pode gostar:

A distribuição gratuita de absorventes para pessoas de baixa renda visa promover a dignidade menstrual e garantir o acesso a produtos de higiene básica. A falta de acesso a absorventes pode gerar constrangimento e afetar a autoestima das mulheres, além de representar um risco para a saúde.

Essa iniciativa do governo federal é um passo importante para a garantia dos direitos das mulheres e para o combate à desigualdade social. Ao disponibilizar absorventes gratuitos, o programa Farmácia Popular contribui para a redução dos impactos negativos da falta de acesso a produtos de higiene menstrual.

O papel da Farmácia Popular

A Farmácia Popular é um programa do governo federal que busca oferecer medicamentos e produtos de saúde com preços acessíveis à população. Além dos absorventes, a Farmácia Popular disponibiliza uma série de medicamentos gratuitos para tratamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

A inclusão dos absorventes no programa Farmácia Popular amplia ainda mais o alcance e o impacto social dessa iniciativa. Ao fornecer absorventes gratuitos, a Farmácia Popular está contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar das mulheres de baixa renda.

A importância da dignidade menstrual

A dignidade menstrual é um conceito que busca garantir que todas as mulheres tenham acesso a produtos de higiene menstrual de qualidade e de forma digna. A falta de acesso a absorventes pode levar a problemas de saúde, além de impactar a vida social e emocional das mulheres.

Garantir a dignidade menstrual é uma forma de combater a desigualdade de gênero e promover a igualdade de oportunidades. Ao disponibilizar absorventes gratuitos para pessoas de baixa renda, o governo federal está dando um passo importante nessa direção.

Ademais, a distribuição gratuita de absorventes para pessoas de baixa renda através do programa Farmácia Popular é uma iniciativa que visa garantir a dignidade menstrual e promover a igualdade de oportunidades. Essa ação do governo federal contribui para o combate à desigualdade social e para a promoção da saúde e bem-estar das mulheres.

É fundamental que todas as pessoas que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde saibam que têm direito a receber os absorventes gratuitos. A Farmácia Popular está disponível em todo o país e é possível encontrar as unidades credenciadas através do site ou aplicativo do ‘Meu SUS Digital’. A dignidade menstrual é um direito de todas as mulheres e essa iniciativa é um passo importante para garantir o acesso a produtos de higiene básica.