Farrah Abraham critica proposta de proibição de mídia social na Flórida

Farrah Abrahamnão está satisfeito com um projeto de lei proposto na Flórida que proibiria as crianças de usar as redes sociais, dizendo que a legislação visa as vítimas em vez de abordar o problema real.

O negócio é o seguinte: um novo projeto de lei aprovado na Câmara dos Representantes da Flórida na quarta-feira que impedirá qualquer pessoa com menos de 16 anos de obter uma conta nas redes sociais, na esperança de que isso proteja a saúde mental das crianças.

Conversamos com Farrah na sexta-feira, e ela acha que o oposto é verdadeiro – que a mídia social é ótima para crianças, e limitar seu acesso pode limitar sua criatividade… sem mencionar que afeta sua marca e sua renda potencial.

Ela também está preocupada que bloquear as crianças nas redes sociais prejudique sua força mental e seu treinamento… argumentando que colocar as crianças em uma bolha não lhes faz nenhum favor.

Se os legisladores quiserem moderar as redes sociais, a FA diz que devem concentrar-se nos predadores que tornam as redes sociais inseguras. O que quero dizer é… crianças, como a filha dela Sofianão deveriam ser expulsos de uma plataforma quando os “criminosos” que atacam as crianças podem correr soltos.

Por exemplo, ela diz que seu filho de 14 anos – que tem mais de 800 mil seguidores – recebe mensagens de homens adultos nas redes sociais, e no Cameo eles pedem fotos de pés.

Ela sugere que módulos instrucionais on-line sejam criados para educar mais crianças sobre os perigos da Internet.

FWIW, Farrah diz que fez cursos de segurança online que realmente a ajudaram, e ela passou essas lições para Sophia.



Depois de conversarmos com ela, Farrah postou um vídeo reiterando vários dos pontos que abordamos sobre como tornar as redes sociais mais seguras para as crianças.



Instagram / @farrahabraham