Fãs de ‘Stranger Things’ podem possuir um pedaço da casa dos Byers do programa

As portas de “Stranger Things” permanecerão entreabertas após sua temporada final, mas não para um Demogorgon irritante… apenas para que as normas tenham a chance de possuir um pedaço da casa dos Byers.

Sim, é verdade, agora você pode investir em um pedaço da história da Netflix – isto é, se estiver disposto a gastar um pouco de dinheiro. Permita-nos explicar, porque é realmente muito legal, especialmente se você é um grande fã.

Um investimento tão pequeno quanto US$ 100 na plataforma imobiliária, Chegadovai lhe garantir uma parte da casa de Fayetteville, GA, apresentada em fotos externas da casa dos Byers, onde algumas cenas importantes foram ambientadas na primeira temporada … em particular as luzes do alfabeto / feriado na parede apresentando Winona ryder.

As ações estarão disponíveis para qualquer pessoa enquanto durarem os estoques, e os proprietários das ações receberão a receita de aluguel gerada pela propriedade trimestralmente.

Isso é um esforço de onze entre dez dos proprietários para lucrar com o mercado imobiliário!

O aluguel por temporada será decorado com recursos das ações, e os proprietários esperam que os fãs possam participar do processo de reforma para homenagear a configuração original do show… com alguns nostálgicos ovos de Páscoa inspirados nos anos 80 espalhados por toda parte.

Após a conclusão, os fãs poderão reservar uma estadia na propriedade… onde poderão sair e ouvir discos de vinil no quarto de Jonathan, jogar D&D na sala e explorar a propriedade de 6 acres em bicicletas BMX antigas.

Nós contamos a história… o casa vendida em 2022 quando um investidor fez uma oferta em dinheiro acima do preço pedido de US$ 300 mil. Agora, esse investidor está aparentemente tentando capitalizar o que pagou, fazendo com que outros contribuam para um acordo do tipo cooperativa.

Do “Upside-Down” ao “à venda”… aqui está sua chance de conhecer um pouco da história de Hawkins.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ