Kyrie Irving voltou para o Dallas Mavericks após uma ausência de 12 jogos por lesão no calcanhar direito, sem restrição de minutos, enquanto Luka Doncic jogou apesar de uma lesão no quadril.

O Independentesno entanto, enfrentou uma derrota significativa de 37 pontos contra o Jazz de Utahcausando descontentamento dos fãs. Irving e Doncicsomando 33 pontos e 18 assistências, levantou questões sobre sua sinergia em quadra, especialmente devido ao recente retorno de lesões.

“Tudo bem, mano Luka e Kyrie simplesmente não funciona, eu admito”, escreveu um fã nas redes sociais.

Outro acrescentou: “Kyrie só não é… ele teve uma temporada decepcionante até agora. Mesmo quando Lucas estava fora e Kyrie jogado Kyrie teve uns 8 pontos naquele jogo.”

Dallas lutando

O sucesso esperado de Irvingo comércio para o Independentes ficou aquém, com desafios que incluem excesso de confiança ofensiva na dupla, dificuldades nos playoffs, problemas fora da quadra, preocupações com a química e problemas com lesões de ambos os jogadores.

Enquanto isso, a ausência de um manipulador de bola secundário após Jalen Brunsonsaída, juntamente com ajustes para IrvingO papel do profissional dentro da equipe acrescenta complexidade ao seu desempenho.

O fracasso do time em chegar aos playoffs no ano passado e DoncicA frustração expressada destaca vários fatores que impactam seu sucesso, como a necessidade de um estilo de jogo e ritmo coeso, bem como preocupações com disponibilidade e química devido a lesões.