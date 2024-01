Febraban confirma o encerramento das transferências via DOC; saiba mais sobre a mudança

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou oficialmente o encerramento iminente do método de transferência via DOC (Documento de Ordem de Crédito).

Este sistema, amplamente utilizado em tempos passados, perdeu sua relevância com o advento do PIX, sendo este um marco na evolução dos serviços bancários no Brasil.

Assim, a Febraban estabeleceu um prazo limite para a utilização do DOC, unificando a decisão para todos os bancos vinculados à Federação.

Além disso, as operações via TED (Transferência Eletrônica Disponível) também serão descontinuadas, consolidando, assim, apenas duas formas de transferências entre instituições bancárias.

A decisão está diretamente ligada a adaptação do setor financeiro às demandas e avanços tecnológicos da sociedade, que busca proporcionar maior eficiência e agilidade nas transações financeiras.

Dessa forma, com a popularização do PIX, tornou-se evidente a necessidade de simplificar e modernizar os métodos de transferência, reduzindo a dependência de sistemas mais antigos.

Enfim, para compreender mais profundamente as implicações dessas alterações no tradicional método de pagamento, convidamos você a explorar o conteúdo abaixo. Apresentamos aqui uma análise mais detalhada dessas mudanças e seu impacto no cenário financeiro.

Entenda melhor o funcionamento das transferências TED e DOC



Você também pode gostar:

Num passado não tão distante, as transferências bancárias por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) eram métodos mais populares do que se poderia imaginar.

Em uma época em que os aplicativos bancários eram menos tecnológicos, essas transações eram realizadas presencialmente, exigindo que os clientes se deslocassem até as agências para efetuarem suas operações.

A evolução tecnológica, entretanto, trouxe uma mudança significativa ao incorporar e otimizar esses métodos no internet banking, proporcionando aos usuários maior comodidade e agilidade nas transferências.

Contudo, com o advento do PIX, observou-se uma redução gradual no uso dessas modalidades.

De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, as transações via DOC representaram apenas 0,05% do total de pagamentos no primeiro semestre de 2023. Esses números evidenciam claramente a diminuição da sua relevância frente às opções mais modernas, como o PIX.

Para entender melhor o funcionamento dessas modalidades:

DOC: Permite a transferência de valores de até R$ 4.999,99 para contas de outros bancos. O montante transferido é creditado na conta do destinatário no próximo dia útil, desde que a transação seja realizada até às 21h59;

Permite a transferência de valores de até R$ 4.999,99 para contas de outros bancos. O montante transferido é creditado na conta do destinatário no próximo dia útil, desde que a transação seja realizada até às 21h59; TED: Similar ao DOC, a Transferência Eletrônica Disponível também possui um limite de até R$ 4.999,99 para transferências entre bancos diferentes. A peculiaridade do TEC está na rapidez da transação, com o valor sendo creditado na conta do beneficiário no mesmo dia, desde que a operação seja efetuada até às 17h00.

Em resumo, embora esses métodos tenham sido fundamentais em um passado recente, a preferência por soluções mais instantâneas, como o PIX, tem redefinido a dinâmica das transações financeiras.

Prazo final para a utilização desses serviços de transferência

Conforme as diretrizes da Febraban, os bancos estarão autorizados a efetuar transferências via DOC ou TED até as seguintes datas:

15/01/2024, às 22h: Este é o prazo final para envios ou agendamentos de DOC e TED , com data de até 29/02/2024. Após esse período, os bancos não oferecerão mais os serviços de DOC e TED aos clientes.

, com data de até 29/02/2024. Após esse período, os bancos não oferecerão mais os serviços de aos clientes. 29/02/2024: É a data limite para o processamento dos agendamentos enviados pelos clientes pelas instituições financeiras. Também representa o prazo derradeiro para o encerramento pelos bancos dos sistemas de recebimento e processamento do DOC/TED.

Você pode se interessar em ler também:

Papel do PIX no encerramento do DOC e do TED

O diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria, anunciou o fim das modalidades devido à falta de interesse dos brasileiros. O DOC, criado em 1985, perdeu espaço para opções mais eficientes, especialmente após o lançamento do Pagamento instantâneo em 2020.

Levantamento da Febraban revela que as transações via DOC representaram apenas 0,05% do total de operações no primeiro semestre de 2023, contrastando com a liderança do PIX, com 17,6 bilhões de transações.

Faria destaca que os clientes preferem o PIX pela gratuidade, rapidez e valores transacionados.

Portanto, ambos DOC e TEC foram superados, com os grandes bancos como Bradesco e Caixa seguindo o cronograma da Febraban, e Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Santander já encerrando as operações com DOC.