Felicidade entre aposentados do INSS com o reajuste salarial e a chegada do novo cronograma de pagamentos

O início de 2024 marca um significativo reajuste nos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), proporcionando importantes mudanças para aposentados e pensionistas em todo o território brasileiro.

Este ajuste anual, que leva em consideração o aumento do salário mínimo e os índices inflacionários, visa garantir que os valores estejam alinhados com as demandas econômicas atuais.

O reajuste dos benefícios, vinculado ao incremento do salário mínimo aprovado no final de 2023, elevando-o de R$ 1.320 para R$ 1.412, já está em vigor para os beneficiários que têm suas aposentadorias e pensões atreladas a esse valor específico.

Essa medida revela-se especialmente crucial para aqueles que dependem exclusivamente desse auxílio para sua subsistência.

Além disso, os segurados do INSS que não têm seus benefícios vinculados ao salário mínimo também experimentarão ajustes em suas rendas.

Estes reajustes são calculados com base nos índices inflacionários do último ano, assegurando que a correção seja condizente com as variações de custo de vida.

Informações iniciais importantes



A projeção indica um aumento de aproximadamente 5% nos pagamentos do INSS programados para janeiro, promovendo um impulso financeiro significativo para uma considerável parcela da sociedade.

Essa elevação nos vencimentos dos aposentados do INSS representa um acréscimo de três pontos percentuais, correlacionados ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022.

Atualmente, a Previdência Social atende a cerca de 39 milhões de beneficiários, englobando aposentadorias, pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Dentre esse contingente, aproximadamente 67% percebem remuneração equivalente ao salário mínimo nacional.

Calendário de pagamentos para aposentados do INSS em janeiro

Para garantir que os aposentados do INSS recebam seus benefícios de forma organizada e eficiente, o calendário de pagamentos para o mês de janeiro foi divulgado. Confira as datas de pagamento de acordo com o valor do benefício:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Benefício Final Data de Pagamento 1 25 de janeiro 2 26 de janeiro 3 29 de janeiro 4 30 de janeiro 5 31 de janeiro 6 1 de fevereiro 7 2 de fevereiro 8 5 de fevereiro 9 6 de fevereiro 0 7 de fevereiro

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Benefícios Finais Data de Pagamento 1 e 6 1 de fevereiro 2 e 7 2 de fevereiro 3 e 8 5 de fevereiro 4 e 9 6 de fevereiro 5 e 0 7 de fevereiro

Certifique-se de estar atento às datas correspondentes ao seu benefício final, garantindo assim o recebimento pontual do pagamento do INSS.

Veja como consultar o seu benefício do INSS utilizando o CPF

Você pode acessar e verificar o status do seu benefício de forma fácil e rápida utilizando o site ou o aplicativo Meu INSS. Aqui está um passo a passo para te orientar:

Consulta pelo site do Meu INSS:

Antes de tudo, acesse o site oficial do INSS; Em seguida, selecione a opção “Entrar com gov.br”; Depois, faça o login inserindo seu CPF e senha do Meu INSS (caso não tenha cadastro, será necessário realizar o procedimento); Por fim, na tela inicial, você terá acesso ao número do seu benefício e ao extrato de pagamentos.

Consulta pelo aplicativo Meu INSS (disponível para Android e IOS):

Primeiramente, baixe e abra o aplicativo Meu INSS em seu dispositivo; Agora, opte por “Entrar com gov.br”; Logo após, insira seu CPF e senha para realizar o login (se não tiver um cadastro, será preciso criá-lo); Na tela inicial do aplicativo, você encontrará o número do seu benefício.

Por fim, vale mencionar que, além de verificar o número do benefício, o aplicativo Meu INSS oferece recursos adicionais, como a possibilidade de agendar serviços como perícias médicas e solicitações de benefícios.

Informações complementares sobre o reajuste do salário mínimo

Além do impacto direto no valor do salário mínimo, é fundamental destacar que esse ajuste também acarreta a atualização de outros benefícios vinculados a esse patamar financeiro.

Dentre as mudanças significativas, destaca-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), destinado a idosos em situação de carência acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Com o reajuste, o benefício passa a ser de R$ 1.412, representando um aumento em relação à quantia anterior de R$ 1.320.

Além disso, grupos específicos também serão impactados positivamente. As vítimas de hemodiálise em Caruaru/PE, beneficiários de renda mensal vitalícia e aposentados aeronautas, conforme estabelecido pela Lei 3.501/1958, terão seus benefícios ajustados conforme o novo salário mínimo.

Os seringueiros e seus dependentes, de acordo com o que determina a Lei 7.986/1989, receberão agora R$ 2.824, refletindo uma considerável melhoria em suas condições financeiras.

Por fim, no âmbito das ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos Juizados Especiais Federais, é importante ressaltar que o teto das indenizações para os segurados aumentará de R$ 79.200 para R$ 84.720.