Feriado é BOM, prolongado é ainda MELHOR! Confira a lista deste ano

Os feriados são momentos especiais no calendário, em que podemos aproveitar para descansar, viajar ou passar tempo com a família e amigos. No entanto, nem sempre temos a sorte de ter muitos feriados prolongados em um único ano. Infelizmente, para os brasileiros, o ano de 2024 será marcado por um número pequeno de feriados prolongados. Neste artigo, vamos explorar a lista completa dos feriados de 2024, destacando os prolongados e os pontos facultativos, além de fornecer dicas para aproveitar ao máximo esses dias de folga.

Feriados Nacionais

Vamos começar explorando os feriados nacionais de 2024, que são os dias de folga garantidos para todos os brasileiros. Neste ano, teremos os seguintes:

1º de janeiro (segunda-feira): Confraternização Universal 13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval 29 de março (sexta-feira): Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo 21 de abril (domingo): Tiradentes 1º de maio (quarta-feira): Dia do Trabalho 7 de setembro (sábado): Independência do Brasil 12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (sábado): Finados 15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República 25 de dezembro (quarta-feira): Natal

Pontos Facultativos

Além dos feriados oficiais, os trabalhadores brasileiros também contam com alguns pontos facultativos ao longo do ano. Esses pontos facultativos não são feriados, mas as empresas e instituições podem optar por dar folga aos funcionários. Em 2024, teremos os seguintes pontos facultativos:

12 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo) 13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo) 14 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas) 30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo) 31 de maio (sexta-feira): Ponto facultativo 28 de outubro: Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) 24 de dezembro (terça-feira): Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas) 31 de dezembro (terça-feira): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas)

Novo Feriado Nacional em 2024

Em 2024, teremos uma novidade no calendário dos brasileiros. O dia 20 de novembro, quando é comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, será agora um feriado nacional. Anteriormente, esse já era um feriado em algumas cidades, mas agora todos os brasileiros poderão desfrutar de um dia de folga nessa data. A data cairá em uma quarta-feira, o que proporcionará um bom momento para descansar ou realizar atividades de lazer.



Dicas para Aproveitar os Feriados Prolongados

Embora o ano de 2024 tenha poucos feriados prolongados, ainda é possível aproveitar ao máximo esses dias de folga. Aqui estão algumas dicas para planejar e aproveitar os feriados prolongados:

Planejamento antecipado: Faça um planejamento antecipado para aproveitar ao máximo os feriados prolongados. Pesquise destinos de viagem, reserve hospedagem e organize suas atividades com antecedência. Aproveite a sua cidade: Se você não puder viajar durante os feriados prolongados, aproveite para explorar a sua própria cidade. Descubra novos lugares, visite museus, faça passeios ao ar livre e desfrute da gastronomia local. Atividades de lazer: Use os feriados prolongados como uma oportunidade para se dedicar a atividades de lazer e relaxamento. Pratique esportes, leia livros, assista a filmes e séries, faça caminhadas e aproveite para descansar e recarregar as energias. Reuniões familiares e encontros com amigos: Aproveite os feriados prolongados para se reunir com a família e amigos. Organize almoços, jantares, churrascos ou até mesmo viagens em grupo. Esses momentos são preciosos para fortalecer os laços afetivos e criar memórias especiais. Cursos e workshops: Use os feriados prolongados como uma oportunidade para se aprimorar pessoal e profissionalmente. Faça cursos, participe de workshops e palestras que possam contribuir para o seu desenvolvimento.

Mudanças no Funcionamento durante os Feriados e Finais de Semana

É importante mencionar que, em alguns casos, o funcionamento do comércio e dos serviços não obrigatórios pode ser modificado durante os feriados e finais de semana. É recomendado verificar as informações sobre o funcionamento durante esses períodos com os governos locais e os estabelecimentos comerciais.

Conclusão

Embora o ano de 2024 tenha um número reduzido de feriados prolongados, ainda podemos aproveitar esses dias de folga para descansar, viajar e passar tempo com a família e amigos. Com um planejamento antecipado e criatividade, é possível desfrutar de momentos especiais e criar memórias inesquecíveis durante esses feriados. Aproveite ao máximo o seu tempo de descanso e tenha um ótimo ano de 2024!