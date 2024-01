Feriados 2024: veja calendário com folgas e pontos facultativos do ano

O ano de 2024 será marcado por um calendário com um dia a mais devido ao ano bissexto. Essa alteração afetará o número de feriados nacionais e a possibilidade de emendar folgas. Neste artigo, apresentaremos a lista completa de feriados em 2024, incluindo os “feriadões” e os pontos facultativos. Além disso, destacaremos algumas datas comemorativas específicas de alguns estados.

“Feriadões” de 2024

Em 2024, o calendário proporcionará apenas três “feriadões”, ou seja, oportunidades para emendar os feriados com os fins de semana. O Dia da Confraternização Universal, realizado em 1º de janeiro, caiu em uma segunda-feira, possibilitando um fim de semana prolongado logo no início do ano. A Paixão de Cristo, que ocorre em 29 de março, e a Proclamação da República, em 15 de novembro, serão em duas sextas-feiras, o que também permitirá uma emenda com o final de semana.

Feriados Nacionais em 2024

Além dos “feriadões”, é importante mencionar os feriados nacionais que ocorrerão ao longo do ano. Confira a lista completa:

1º de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira) 29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira) 21 de abril: Tiradentes (Domingo) 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira) 7 de setembro: Independência do Brasil (sábado) 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado) 2 de novembro: Finados (sábado) 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira) 20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira) 25 de dezembro: Natal (quarta-feira)

Pontos Facultativos em 2024

Além dos feriados nacionais, também existem os pontos facultativos, que são dias em que o trabalho não é obrigatório, mas pode ser determinado de acordo com as regras de cada empresa ou órgão público. Confira os pontos facultativos em 2024:

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira) 13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira) 14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira) 30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira) 28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira)



Feriados em Alguns Estados Brasileiros

Além dos feriados nacionais e dos pontos facultativos, cada estado brasileiro possui suas próprias datas comemorativas. A seguir, destacaremos alguns feriados específicos de algumas cidades brasileiras:

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, além dos feriados nacionais, também é celebrado o Dia de São Jorge, em 23 de abril. Além disso, o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, também é feriado municipal na cidade.

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, comemorado em 15 de agosto, cairá em uma quinta-feira. Já o Dia de Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro, será em um domingo. Infelizmente, esses feriados estaduais permitem a possibilidade de emenda.

Brasília

Os habitantes de Brasília não terão a oportunidade de prolongar feriados além dos três nacionais já definidos. O aniversário da cidade, comemorado em 21 de abril, coincide com o feriado de Tiradentes, e o Dia do Evangélico, comemorado em 30 de novembro, ocorrerá em um sábado.

Manaus e Salvador

Em Manaus, capital do Amazonas, os aniversários do estado (5 de setembro) e da cidade (24 de outubro) caem em quintas-feiras, possibilitando um fim de semana prolongado para os moradores. Já em Salvador, capital da Bahia, o Dia de São João, comemorado em 24 de junho, cai em uma segunda-feira, proporcionando um feriado prolongado para os soteropolitanos.

Porto Alegre

Assim como em Salvador, os habitantes de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, têm a oportunidade de desfrutar de mais um feriado prolongado com o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, em 2 de fevereiro. Os dados ocorrerão em uma sexta-feira, permitindo um período estendido de folga emendado ao final da semana.

Aproveite o ano de 2024 para planejar suas folgas e aproveitar ao máximo os feriados e pontos facultativos. Lembre-se de consultar as regras específicas de cada estado e cidade para garantir que você possa desfrutar de seus momentos de descanso da melhor maneira possível.