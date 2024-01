Férias de esqui de Olivia Dunne arruinadas por diretrizes rígidas para atletas: ‘Isso é tão injusto’

Olivia Dunne está atualmente desfrutando de um merecido descanso com alguns de seus Companheiros de equipe da LSU. Com mais um TikTok viral, a sensação da mídia social revelou que ela estava em Utah praticando esqui na quinta-feira, com uma dança hilariante na neve. “Um pouco frio lá fora”, foi a legenda do pequeno clipe que teve mais de um milhão de visualizações em 24 horas.

Mas a trama se complicou pouco depois, quando Livvy postou outro TikTok no qual revelou que apesar de estar em uma estação de esqui, ela está na verdade não é permitido esquiar. “Você é um atleta em uma estação de esqui, mas não tem permissão para esquiar”, dizia a legenda de seu último vídeo.

Olivia Dunne está chateada depois de ter suas férias de esqui interrompidas

Dunne se filmou com suas amigas observando com inveja enquanto as pessoas passavam por eles esquiando e subi no elevador para levá-los ao topo da montanha. “Mais um ano até eu destruir as encostas”, disse ela – provavelmente uma referência a quando não está mais vinculada ao Diretrizes rígidas da equipe LSU.

Usuários simpatizou com Livvy nos comentários, e muitos questionaram por que ela faria a viagem sabendo que não poderia participar das atividades na neve.

“Nosso time de futebol não tinha permissão para jogar basquete ou realizar qualquer atividade de animação porque “eles poderiam se machucar acidentalmente”, escreveu um usuário em resposta. “Isso é tão injusto” disse outro.