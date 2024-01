Ferrari de Michael B. Jordan da Hollywood Street Racing vai a leilão

Lembre-se…Michael destruiu sua Ferrari 812 azul 2021 em dezembro… o vídeo mostra ele correndo com outra Ferrari pela Sunset Blvd em Hollywood, com MBJ finalmente batendo com o chicote em um KIA estacionado.

Se US$ 58.000 – no mínimo – parecem exorbitantes para um carro esporte destruído, você deve ter em mente que um passeio exótico custa cerca de US$ 400 mil fora do showroom.