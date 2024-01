Festa de aniversário de Wembanyama: fenômeno do Spurs oferece enterradas de destaque contra Giannis e os Bucks

TO San Antonio Spurs pode não estar tendo a melhor temporada – ou nem perto dela – desde a contratação de Victor Wembanyama, mas a escolha geral nº 1 no Draft da NBA de 2023 continua a entusiasmar os fãs com seu potencial e suas fortes exibições individuais, apesar de todas as perdas que se acumularam.

O público nacional foi presenteado com a série de truques de Wembanyama na quinta-feira, quando os Spurs enfrentaram Giannis Antetokounmpo e o Milwaukee Bucks no aniversário de 20 anos de Wemby. A estrela estreante não decepcionou, com duas enterradas incríveis colocando o Frost Bank Center de pé em uma disputa acirrada e altamente competitiva.

Spurs surpreendem Victor Wembanyama no aniversárioTwitter

Slams de parar o show de Wemby

Wembanyama produziu dois dos melhores destaques de quinta-feira no coração do Texas, mostrando aos fãs mais uma vez que seu talento único tem a chance de mudar a NBA.

No primeiro tempo, Wembanyama finalizou seu próprio alley-oop, dividindo um time duplo de Antetokounmpo e Pat Connaughton antes de tirar a bola da tabela – embora um pouco desajeitadamente – e jogar a bola para baixo em uma pista aberta.

Wemby se superou no segundo tempo, em um contra-ataque no início do terceiro quarto. O jovem de 20 anos pulou em uma bola perdida, um passe errado destinado a Brook Lopez. Ele percorreu a distância, indo pelas costas com a bola de basquete contra Damian Lillard e enterrando em Lopez.

Spurs caem para 5-29

Apesar do desempenho emocionante de Wembanyama, o francês não conseguiu evitar que os Spurs caíssem para a 29ª derrota em 34 jogos nesta temporada.

O Bucks saiu vitorioso do Frost Bank Center com uma vitória difícil por 125-121 para melhorar para 25-10. Antetokounmpo teve uma noite monstruosa, terminando com 44 pontos, o melhor do jogo, com 14 rebotes e sete assistências. Lillard fez 25 pontos e 10 assistências enquanto Milwaukee avançava à frente do Philadelphia 76ers para o segundo lugar na Conferência Leste.

Wembanyama terminou com 27 pontos, nove rebotes e cinco bloqueios, o melhor do jogo – tantos quanto todo o time de Milwaukee. O armador Devin Vassell liderou o San Antonio com 34 pontos e seis de três pontos. Keldon Johnson fez um duplo-duplo no banco, somando 14 pontos e 10 rebotes em 30 minutos.