Festa de Bom Jesus dos Navegantes: Hotéis e pousadas de Penedo registram 100% de ocupação

Quem anda por Penedo esses dias já nota o grande movimento em todos os setores. O motivo? A 140ª edição da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, que além de empolgar penedenses, ainda traz visitantes e turistas de todos os lugares do Brasil e do mundo.

A rede hoteleira sente diretamente o impacto e comemora. É que durante todo o período, Penedo registra 100% de ocupação em seus hotéis e pousadas.

“O maior evento do calendário turístico de Penedo, mais uma vez, mostra a sua importância para o comércio e para a indústria do turismo, através de uma alta movimentação e fluxo turístico que lota os hotéis e, com certeza, irão, também, ocupar os bares e restaurantes da cidade, passeios turísticos pelo Rio São Francisco, pelo Centro Histórico e os demais atrativos históricos e culturais da cidade”, afirma Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

E tem muita programação gratuita em Penedo até o próximo domingo (14). Além de atrações culturais na Praça 12 de Abril, as celebrações acontecem ao lado da Igreja da Santa Cruz, na Praça da Fé, onde são realizadas as missas campais e shows com atrações católicas.

Na Arena Sinimbú, a programação festiva do Bom Jesus em Penedo tem shows musicais com artistas locais e nacionais, como Elaine Nascimento, Maxylene Cruz, Sandra Moreno, Sabrina Lôbo, Menos é Mais, Wallas Arrais, Mari Fernandes, Henry Freitas, João Gomes e Tarcísio do Acordeon.

E quem quiser, pode acompanhar tudo de casa, ao vivo, no canal da Prefeitura de Penedo na plataforma YouTube.

