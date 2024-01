FGTS aprova saques para milhares de trabalhadores em fevereiro; veja se você tem direito

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício importante para milhares de trabalhadores brasileiros. Em fevereiro, será possível realizar saques do FGTS para aqueles que se enquadram em determinadas condições. Neste artigo, vamos abordar todas as informações relevantes sobre os saques do FGTS em fevereiro, incluindo quem tem direito, como consultar o saldo disponível e as alíquotas aplicadas.

Quem pode receber o FGTS em fevereiro?

A liberação do saque-aniversário em fevereiro começará no dia 1º. Porém, é importante destacar que existem diferentes grupos de trabalhadores que podem receber o FGTS neste mês. São eles:

Nascidos em fevereiro que já optaram pelo saque-aniversário em outros anos: Os trabalhadores que nasceram em fevereiro e já escolheram receber o saque-aniversário em anos anteriores terão a opção de receber até 50% do saldo disponível em sua conta. Nascidos em fevereiro que optaram pelo saque-aniversário até o último dia do mês do seu nascimento: Aqueles que nasceram em fevereiro terão a possibilidade de optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês de seu nascimento e, assim, receber até 50% do saldo disponível. Nascidos de dezembro a janeiro que ainda não receberam: Os trabalhadores que nasceram entre dezembro e janeiro e ainda não receberam o saque-aniversário também terão a oportunidade de receber em fevereiro.

É importante ressaltar que o prazo para realizar o saque é de 60 dias. Portanto, aqueles que optarem pelo saque-aniversário em fevereiro terão até abril para receber o valor disponível em sua conta do FGTS.

Como consultar o saldo disponível no FGTS?

Antes de fazer o saque do FGTS, é fundamental verificar o saldo disponível em sua conta. Para isso, o trabalhador pode utilizar o aplicativo FGTS. Veja como consultar o saldo:

Acesse o App FGTS e faça login. Selecione o contrato de trabalho existente e clique em “Ver mais”. Descubra o valor disponível em sua conta e confira o último depósito realizado pela empresa.

É importante estar ciente do valor disponível antes de solicitar o saque do FGTS, pois as alíquotas aplicadas variam de acordo com o saldo.



Você também pode gostar:

Alíquotas e valores do saque-aniversário

As alíquotas do saque-aniversário do FGTS são aplicadas de acordo com o saldo disponível na conta. Confira as faixas de saldo e as respectivas alíquotas:

Faixa de Saldo (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$) Até 500,00 50,0% – De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10.000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,00 15,0% 2.900,00

Essas alíquotas indicam quanto será possível receber do FGTS. Por exemplo, se o saldo disponível for de até R$ 500,00, é possível sacar 50% desse valor. Já para saldos acima de R$ 20.000,00, a alíquota é de 15% e há uma parcela adicional de R$ 2.900,00.

Métodos de saque do FGTS

Existem diferentes métodos para realizar o saque do FGTS. Além do saque-aniversário, mencionado anteriormente, os trabalhadores também podem optar pelo saque-rescisão, que é realizado em casos de demissão sem justa causa, término de contrato por prazo determinado, aposentadoria, falecimento do trabalhador, entre outros.

É importante entender as diferenças entre esses dois métodos e avaliar qual é o mais adequado para a sua situação. Enquanto o saque-aniversário permite o recebimento anual de uma parte do saldo disponível, o saque-rescisão é realizado em situações específicas, como a demissão sem justa causa.

Utilize o Valor de Forma Planejada

Os saques do FGTS em fevereiro são uma oportunidade para os trabalhadores que se enquadram nas condições mencionadas. É importante verificar o saldo disponível no FGTS antes de solicitar o saque e entender as alíquotas aplicadas de acordo com o valor disponível. Além disso, é necessário avaliar qual método de saque (saque-aniversário ou saque-rescisão) é mais adequado para a sua situação. Acesse o App FGTS, consulte seu saldo e aproveite essa oportunidade para utilizar o valor disponível no FGTS de forma consciente e planejada.