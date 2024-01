Fiéis reúnem-se na Praça da Fé para celebrar 140 anos de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

A comunidade católica penedense celebra Bom Jesus dos Navegantes na Praça da Fé, estrutura instalada ao lado da Igreja da Santa Cruz a partir de 2021, iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

Com mais espaço e conforto, fiéis reúnem-se todas as noites para louvar o padroeiro dos ribeirinhos, missas transmitidas em tempo real no canal da Catedral Diocesana de Penedo na plataforma YouTube.

Em 2024, a maior festa religiosa da região do Baixo São Francisco completa 140 anos, consolidada como a maior celebração realizada na região do Baixo São Francisco, entre se Alagoas e de Sergipe.

Quem não puder se deslocar até a Praça da Fé ou não estiver em Penedo, também pode acompanhar toda a programação religiosa, em tempo real, acessando o perfil oficial da Catedral Diocesana de Penedo no Instagram.

O ponto alto do louvor ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes acontece no domingo, 14, com a procissão a partir da Igreja da Santa Cruz a partir das 14h30. A imagem é levada até o porto das balsas, onde uma multidão aguarda a partida da procissão fluvial, com dezenas de embarcações acompanhando.

Também vale destacar a apresentação da Irmã Kelly Patrícia na noite de sábado, 13, no Praça da Fé, logo após a missa campal. Durante as celebrações, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) viabiliza apresentações culturais, antes e depois das missas.

SECOM PMP

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa (SEMCLEJ)