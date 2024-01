Filha de George Carlin critica stand-up gerado por IA imitando seu pai

O atrasado, ótimo George Carlin lançou um novo especial de comédia – graças ao uso da tecnologia de IA… mas uma pessoa que está indignada com isso é sua filha, Kelly .

A produtora/roteirista falou sobre este novo especial de IA, “George Carlin: Estou feliz por estar morto”, que está circulando agora… no qual um falso George Carlin – recriado por meio de um programa de IA – – inventou novas piadas… no estilo do verdadeiro McCoy.