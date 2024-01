Filha de George Carlin dobra em Bashing AI Comedy Special

TMZ. com

George Carlin A filha de não está rindo de um novo especial de comédia gerado por IA com o objetivo de trazer seu famoso pai de volta à vida… porque ela diz que falta alma ao projeto.

Kelly Carlin-McCall juntou-se a nós no “TMZ Live” na quinta-feira e perguntamos a ela sobre o novo especial de IA, “George Carlin: I’m Glad I’m Dead” – que apresenta uma versão robótica de seu pai fazendo stand-up no que está sendo chamado de um novo definido pelo próprio homem.

A filha de George diz que Programa de IA tem o nome do pai dela, mas é aí que as comparações terminam… ela diz que o computador estragou a cadência cômica do pai e simplesmente não captura a magia como ele fazia antes.