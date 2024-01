Filha de Snoop Dogg sofre acidente vascular cerebral grave aos 24 anos

Snoop Doggfilha, Cori Broadusrevelou via Instagram que sofreu um derrame no dia 18 de janeiro e que atualmente está no hospital se recuperando da situação.

Broadus ainda não tem 25 anos, nasceu como o filho mais novo de Snoop Dogg em 1999, e durante sua vida teve que lutar contra doenças autoimunes e agora contra os efeitos de um acidente vascular cerebral que pode fazer com que as pessoas percam funções cerebrais e motoras.

Snoop Dogg responde a perguntas complicadas sobre suas conexões com maconha no mundo

“Tive um derrame grave neste [morning]. Comecei a chorar quando me contaram”, Broadus revelado em uma história do Instagram. “Tenho apenas 24 anos. O que fiz no passado para merecer tudo isso?”

O incidente pode causar preocupações com sua saúde mental depois que ela falou anteriormente sobre uma tentativa de suicídio em 2021 devido à quantidade de problemas de saúde que teve em sua vida, apesar de estar noiva de um fotógrafo chamado Wayne Polk.

Sua última doença não é a primeira

Broadus sofreu de lúpus ao longo da vida depois de ser diagnosticada quando criança, então o derrame não é o primeiro problema de saúde que ela enfrenta.

O lúpus é uma doença que erroneamente percebe o tecido saudável do corpo como um perigo e, portanto, o ataca, com sintomas que variam de leves a graves. Pode incluir articulações doloridas e inchadas, febre, dor no peito, perda de cabelo, úlceras, fadiga e gânglios linfáticos inchados.

Em vez de ser condenada a uma vida de pílulas e medicamentos, a jovem de 24 anos trocou por abordagens holísticas que a fazem sentir-se melhor do que nunca.

“Parei de tomar todos os meus medicamentos há cinco meses” Broadus disse à Pessoas. “Só estou fazendo tudo natural, todos os tipos de ervas, musgo marinho, chás.

“Comecei a malhar, a beber muita água. Agora acho que meu corpo está tipo, ok, esse é o novo programa e ela está se acostumando.”

“Tomo remédios desde os 6 anos, dependo desses remédios a vida toda. Então, eu queria o melhor para mim.

“Tenho apenas 24 anos e tomo de 10 a 12 comprimidos todos os dias. Então, meio que perdi o controle.”