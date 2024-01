Filho de Paul Mitchell, Angus Mitchell, morto aos 53 anos, encontrado na piscina

Angus Mitchell filho único do cabeleireiro mundialmente famoso Paulo Mitchell morreu … TMZ aprendeu.

Fontes policiais nos disseram que receberam uma ligação pouco depois das 6h de quarta-feira para a casa de Angus em Honolulu para um homem que parecia ter se afogado em uma piscina. Disseram-nos que Angus foi declarado morto no local. Neste momento, não há causa oficial da morte.

Angus passou a noite de terça-feira com amigos em sua casa, compartilhando um vídeo dele curtindo música havaiana com outras pessoas.

Angus foi para a escola como cabeleireiro, mas uma vez disse que a maior parte do que aprendeu veio de seu pai – ele trabalhou no Havaí por vários anos antes de abrir o Angus Mitchell Salon em Beverly Hills em 2010.

Ele casou Michelle Raab na ilha em 2010, e se casou novamente duas vezes… uma vez com Aquicom quem ele compartilha um filho de 8 anos Dylan com, e sua atual esposa, Mara.