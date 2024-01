Filme biográfico de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua para iniciar a produção, quem interpretará o Rei do Pop?

MA tão esperada cinebiografia de ichael Jackson dirigida por Antoine Fuqua intitulada “Michael” será lançada em abril de 2025, com Jaafar Jackson, filho de Jermaine Jackson e sobrinho do “Rei do pop”começará a ser produzido no dia 22 de janeiro e será produzido por Graham King, responsável por filmes como “Os Infiltrados” e “Rapsódia Boêmia”.

Michael Jackson teve uma vida complicada e cheia de elogios

O roteiro é de John Logan e de acordo com a descrição oficial, o filme retrata os triunfos, as tragédias, o lado humano e o gênio criativoele mostrou em suas performances mais icônicas, e também enfrentará o homem complicado que se tornou um fenômeno mundial.

As primeiras novidades do filme surgiram em 2019, quando foi anunciado que Logan e King voltariam a trabalhar juntos após terem feito isso no filme de Martin Scorsese. “O Aviador” e “Os Infiltrados”

King obteve os direitos do espólio de Michael Jackson, com todas as músicas do 13 vezes vencedor do Grammy, para fazer o filme e no início de 2023 foi anunciado que o filme estrelaria Jaafar Jackson.

Ainda não se sabe como eles abordarão as múltiplas acusações de abuso sexual de menores pelos quais o cantor foi apontado nos últimos anos de vida, e a mídia especializada considera que o fato de executivos do espólio do cantor estarem envolvidos no projeto pode influenciar a narrativa.

Em 2005 Jackson foi absolvido das acusações, mas em 2019, dez anos após sua morte, o documentário “Deixando terra do nunca” reabriu dúvidas novamente.

Em agosto de 2023, um tribunal da Califórnia decidiu a favor de Wade Robson e James Safechuck, protagonistas de “Leaving Neverland” e supostas vítimas, que recorreram da decisão anterior e poderão agora prosseguir com o seu caso contra os negócios que pertenciam ao cantor.

Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória pela qual Conrado Murrayo médico do artista, foi condenado por homicídio involuntário.