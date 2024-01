Fim de semana Glam de Larsa Pippen: minivestido, bolsa LV e uma pitada de amor de Marcus Jordan

Larsa Pippen, a personalidade do reality show e ex-esposa da lenda da NBA Scottie Pippenestá nas manchetes mais uma vez por seu senso de moda impecável.

Visto recentemente em um evento, Larsa chamou a atenção com sua entrada tardia na moda, vestindo um minivestido Balmain de US$ 6.070 combinado com uma bolsa Louis Vuitton de US$ 1.078.

O traje impecável de Larsa na noite de sábado



Larsa O minivestido Balmain, proveniente da rede de lojas de departamentos de luxo Saks Fifth Avenue, apresenta padrões mistos de jacquard, mangas compridas, ombros acolchoados estruturados e detalhes metálicos sutis.

A bolsa baú Louis Vuitton Petite Malle, confeccionada em couro Epi e forrada com pele de carneiro, deu o toque perfeito ao look geral de Larsa.

Compartilhando um vislumbre de sua chegada tardia, mas estilosa, no Instagram, Larsa Pippen legendado, “Estou elegantemente atrasado” capturando a essência de seu conjunto chique.

Larsa Pippen e Marcus Jordan festejam no réveillon em MiamiInstagram

Larsa e Marcus Jordan continuam fortes

Além de sua impressionante exibição de moda, Larsa Pippen’s O relacionamento com o filho do grande basquete Michael Jordan, Marcus Jordan, está florescendo.

Apesar da falta de um reconhecimento oficial por parte Michael Jordan, Larsa e Marcos estão juntos desde 2022e o amor deles parece resistir ao teste do tempo.

Larsanão se intimidando com a falta de reconhecimento público, fala abertamente sobre o progresso de seu relacionamento.

Ela sugeriu planos futuros de casamento, com Marcus Jordão reservando o papel de padrinho para seu lendário pai.

Embora a proposta oficial ainda não tenha sido confirmada, o casal tem dado dicas sobre seu compromisso.

Relatado pela primeira vez estar envolvido em Setembro de 2022, Larsa e Marcos tornou seu relacionamento público em Janeiro O ano seguinte.

Suas constantes aparições juntas em vários eventos e Larsa a abertura sobre seu futuro casamento sugere que esse casal elegante veio para ficar.