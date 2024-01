Fim do programa de conectividade acessível: o ACP pode continuar? Quais são as chances?

Tele futuro do Programa de Conectividade Acessível (ACP) está em jogo enquanto o Congresso se debate com a decisão de atribuir mais 7 mil milhões de dólares à iniciativa. Blair Levin, da New Street Research, lança dúvidas sobre a probabilidade do projeto se tornar lei, colocando suas chances “significativamente abaixo de 50%”.

Os 7 mil milhões de dólares propostos excedem os 6 mil milhões de dólares solicitados pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) para prolongar os benefícios dos países ACP até ao final do ano. No entanto, pairam preocupações sobre o colapso do programa em Abril sem fundos adicionais.

O potencial encerramento do ACP traz consequências para os consumidores, provedores de serviços de Internet (ISPs) e programas federais. Kathryn de Wit, da Pew Charitable Trusts, salienta que milhões de famílias de baixos rendimentos podem perder a conectividade e os ISPs podem enfrentar uma diminuição da base de clientes e da estabilidade das receitas.

O impacto se estende a outros programas federais, como o Equidade, acesso e implantação de banda larga (BEAD) iniciativa. O apoio da ACP é crucial para manter os indivíduos online, especialmente para famílias de baixos rendimentos e grupos demográficos vulneráveis.

O programa começou há apenas dois anos

O Comissão Federal de Comunicações (FCC) iniciou o Programa de Conectividade Acessível (ACP) em 2022 com um orçamento de 14,2 mil milhões de dólares. No entanto, espera-se que o financiamento termine em Abril de 2024. A FCC descreve passos e notificações para a conclusão ACP na ausência de financiamento adicional.

Aproximadamente 60 dias antes do último mês totalmente financiado (previsto para abril), o Wireline Bureau da FCC anunciará o fim iminente do ACP. Os provedores devem emitir três avisos aos assinantes ACP, informando-os sobre possível rescisão, impacto nos serviços e contas de banda larga e opções pós-ACP.

Novas inscrições serão proibidas após 7 de fevereiro de 2024 e os pedidos de reembolso deverão ser apresentados imediatamente. Os provedores são obrigados a obter opt-ins afirmativos dos clientes que atualmente recebem serviço de banda larga ACP gratuitamente antes de imporem tarifas.