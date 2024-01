Fique atento! Pagamentos do Bolsa Família iniciam em 18 de janeiro com benefício inédito de isenção de taxas

O aguardado calendário de pagamentos do Bolsa Família para o ano de 2024 já foi divulgado, trazendo consigo uma importante inovação.

Antes de mais nada, é importante mencionar que partir de 18 de janeiro, mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade começarão a receber as transferências de renda.

Uma mudança significativa no programa é a atribuição, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), da responsabilidade à Caixa Econômica Federal (CEF) para garantir a gratuidade na abertura e manutenção de contas bancárias destinadas ao acesso ao benefício.

O propósito dessa iniciativa é assegurar que as famílias beneficiárias tenham acesso facilitado a um cartão bancário, permitindo, dessa forma, consultas a saldos e extratos, além de possibilitar o saque dos valores do Bolsa Família.

Assim sendo, podemos afirmar que, esse novo enfoque, centrado na bancarização, está de acordo as novas diretrizes de administração de pagamentos e cartões do programa social.

Todas as deliberações relacionadas a essas mudanças foram devidamente publicadas no Diário Oficial da União (DOU), reforçando a transparência e legitimidade do processo.

Vale ressaltar ainda que o texto também estabelece práticas proibidas em relação aos beneficiários. Como, por exemplo, a imposição ou indução à compra de serviços bancários condicionados ou vinculados ao recebimento do Bolsa Família.

Enfim, se você quer ter acesso a mais informações sobre as atualizações do Bolsa Família em 2024, confira o texto abaixo.

Novos critérios para combater fraudes no Bolsa Família 2024 recebem aprovação ministerial



Primeiramente, é fundamental saber que, em resposta às atuais circunstâncias, os ministros do Governo Federal aprovaram um relatório abrangente que delineia medidas centrais para enfrentar e mitigar problemas de fraudes no Bolsa Família.

Dessa forma, as propostas apresentadas buscam aprimorar a gestão e garantir que o benefício alcance efetivamente as famílias em situação de vulnerabilidade.

Dentre as principais medidas destacam-se:

Aprimoramento dos Controles de Coleta de Dados por Autodeclaração: com o intuito de fortalecer a veracidade das informações prestadas pelos beneficiários, serão implementados controles mais rigorosos na coleta de dados por autodeclaração;

Criação de um Sistema de Avaliação Periódica dos Dados: para manter a atualização constante das informações, será introduzido um sistema de avaliação periódica dos dados. Isso permitirá uma análise regular das condições das famílias beneficiárias, garantindo que o Bolsa Família continue a atender de maneira eficaz aquelas que realmente necessitam do suporte social;

continue a atender de maneira eficaz aquelas que realmente necessitam do suporte social; Ampliação do Monitoramento e Orientação aos Municípios: reconhecendo a importância da colaboração com os municípios, o governo federal intensificará os esforços de monitoramento e orientação. Essa participação estreita entre todas as esferas de governo é essencial para assegurar que o Bolsa Família cumpra seu propósito.

Condicionalidades estabelecidas para o recebimento do Bolsa Família em 2024

Além do critério de renda, que é amplamente divulgado, o Bolsa Família determina outras especificações para o recebimento, bem como, para a continuidade dos pagamentos do programa.

Caso essas regras não seja devidamente cumpridas, o beneficiário poderá ter seu benefício bloqueado e, posteriormente, caso não haja uma regularização, cancelado definitivamente.

Portanto é importante estar atento a essas condicionalidades. Confira abaixo quais são elas:

Acompanhamento pré-natal: as famílias contempladas pelo Bolsa Família devem garantir a realização do acompanhamento pré-natal. O programa enfatiza a relevância da atenção à saúde materna desde os estágios iniciais da gestação;

devem garantir a realização do acompanhamento pré-natal. O programa enfatiza a relevância da atenção à saúde materna desde os estágios iniciais da gestação; Calendário nacional de vacinação: o compromisso com a saúde estende-se à adesão ao calendário nacional de vacinação. Isso é determinado para assegurar a imunização adequada de todos os membros da família e contribuindo para a prevenção de doenças, especialmente nas crianças;

Acompanhamento do estado nutricional infantil: uma atenção especial é requerida para crianças menores de 7 anos, exigindo o acompanhamento regular do estado nutricional.;

Frequência escolar: para crianças de 4 a 5 anos, a frequência escolar mínima estipulada é de 60%. Contudo, os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos, que não tenham concluído a educação básica, devem alcançar uma presença de 75%;

Atualização periódica do Cadastro Único: a manutenção do benefício requer o comprometimento da família em manter o Cadastro Único sempre atualizado. Dessa forma, deve-se realizar, no mínimo, uma atualização a cada 24 meses. Esta prática é crucial para assegurar a transparência e a precisão das informações cadastrais.

Calendário de pagamentos dos valores devidos em janeiro