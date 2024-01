Fique por dentro! Saiba como realizar a consulta online e gerar a guia de pagamento do IPVA 2024

A grande maioria dos estados estabeleceu o mês de janeiro como prazo inicial para o pagamento do IPVA 2024 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores).

Diante disso, é crucial que os proprietários de veículos registrem seus automóveis emitindo a guia de pagamento, assegurando a regularização da situação do veículo.

O pagamento do IPVA 2024 é uma obrigação incontornável, sendo que a arrecadação desses valores é direcionada para os cofres do governo estadual, seguindo as normas estabelecidas pela Secretaria de Fazenda (Sefaz) de cada região.

Importante mencionar que pelo menos 50% desses recursos são destinados ao município de emplacamento.

Ao contrário do que muitos pensam, a arrecadação do IPVA não se destina exclusivamente a investimentos no trânsito, mas deve ser revertida para todos os serviços públicos oferecidos pelo governo estadual e municipal, abrangendo áreas como saúde, educação, segurança, saneamento básico, transporte, entre outros.

Assim, o pagamento do imposto não é apenas uma obrigação do proprietário do veículo, mas também uma contribuição essencial para o desenvolvimento e investimento na localidade em que reside. Aqueles que negligenciam essa responsabilidade enfrentam penalidades rigorosas em todo o país.

A falta de pagamento do IPVA 2024 impede o licenciamento do veículo, resultando na proibição de circulação nas estradas e rodovias. Descobrir que o automóvel está em circulação com o documento vencido pode acarretar em multas e até mesmo na apreensão do veículo.

Entenda melhor sobre como funciona o cálculo estabelecido para o IPVA 2024



O valor do IPVA 2024 é resultante de uma equação complexa, fundamentada em dois pontos cruciais que variam de estado para estado, gerando uma diferenciação nos valores cobrados.

Essa disparidade significa que um mesmo modelo de veículo pode estar sujeito a um imposto mais elevado em São Paulo do que em Pernambuco, por exemplo. Tudo isso ocorre devido à utilização de duas informações essenciais pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) para calcular o valor final.

Os dois elementos fundamentais no cálculo são o valor de mercado do automóvel, de acordo com a tabela FIPE, e a alíquota correspondente à categoria do veículo (carro de passeio, caminhonete, caminhão, entre outros), resultando no montante total do IPVA.

As alíquotas são estabelecidas pela legislação estadual, variando de 1% a 4%, dependendo do estado, e possuem pesos distintos conforme a categoria do automóvel. O valor de mercado, por sua vez, é determinado pela avaliação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Há também casos de isenção da cobrança do IPVA 2024, aplicáveis a automóveis com mais de 10, 15, 20 ou 25 anos de fabricação, variando conforme a legislação de cada estado.

Outro fator que confere isenção é a condição de ser um veículo utilizado por pessoas com deficiência, bem como veículos destinados à realização de atividades específicas por órgãos públicos.

Veja como realizar a consulta do boleto do IPVA 2024

Descobrir o valor, vencimento e descontos aplicados no IPVA 2024 é uma tarefa fácil e conveniente por meio dos canais online disponibilizados aos contribuintes. Este procedimento permitirá que todas as informações essenciais para a quitação do imposto estejam ao alcance do usuário.

Entretanto, é importante destacar que a consulta nem sempre resultará na geração imediata do boleto de pagamento do imposto. Em alguns casos, a verificação pode ser realizada em um canal, enquanto o código de barras ou código PIX será gerado em outro portal.

Na maioria dos estados, o processo de consulta do valor do IPVA 2024 segue os seguintes passos:

Antes de tudo, acesse o site oficial da Secretaria da Fazenda do seu estado; Em seguida, procure pela seção denominada “Serviços do Cidadão” e selecione a opção “IPVA”; Depois, dentro das opções disponíveis, clique em “Consultar Débitos”; Logo após, preencha as informações necessárias, como o número do Renavam do veículo, a placa e o código de confirmação apresentado; Por fim, tenha acesso às informações detalhadas sobre o valor, vencimento e possíveis descontos aplicados ao seu IPVA.

Instruções para a emissão do boleto

A obtenção do boleto do IPVA 2024 ou da guia de pagamento é um procedimento simples, podendo ser realizado através de diversos canais credenciados pelo governo.

Além do site da Sefaz, instituições públicas e privadas oferecem esse serviço. Veja como realizar o processo passo a passo:

1 – Detran:

Primeiramente, acesse o site do Detran do seu estado; Selecione a opção “Débitos do veículo”; Escolha a categoria “IPVA e taxas”; Informe então o número do Renavam e a placa do veículo; Depois, consulte o valor a ser pago; Finalmente, opte por “Pagamento”, “Gerar boleto” ou “Gerar QR Code”.

2 – Bancos Credenciados:

Inicie acessando o aplicativo do seu banco e faça login; Em seguida, procure pela seção “Débitos do veículo”; Selecione o estado de residência; Escolha a opção “IPVA 2024“; Agora, preencha os campos com o número do Renavam e a placa do veículo; Clique em “Fazer pagamento com saldo”; Prontinho! O montante será retirado automaticamente de sua conta.

Vale ressaltar que alguns bancos oferecem a opção de emissão do código de barras pelo caixa eletrônico, bastando informar o número do Renavam.