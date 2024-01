Flora Agronegócio está EM BUSCA de profissionais no mercado

A Flora Agronegócio, empresa que visa prover recursos essenciais à existência humana e promover desenvolvimento socioeconômico do Brasil, está com ótimos postos de trabalho ofertados. Desse modo, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são as opções disponíveis:

Técnico (a) Agrícola JR – Barra do Garças – MT – Agricultura: Fiscalizar a produção de mudas e sementes, garantindo a qualidade e o cumprimento das normas técnicas estabelecidas. Enviar amostras de produtos agropecuários para análises laboratoriais, garantindo a segurança dos produtos comercializados;

Soldador (a) – Rio Verde – GO – Operador de Máquinas: Responsável por realizar atividades de solda e mecânica básica em geral na linha automotiva e agrícola. Além disso, deverá fazer a limpeza e manutenção básica dos equipamentos de solda, corte e apoio. Também será necessário manter limpo o ambiente de trabalho, executar as atividades com segurança e seguir as recomendações do encarregado do setor;

Auxiliar de Serviços Gerais – Barra do Garças – MT – Limpeza;

Operador (a) de Pá Carregadeira – Lucas do Rio Verde – MT – Agricultura;

Faxineiro (a) – Lucas do Rio Verde – MT – Agricultura;

Encarregado (a) de Manutenção – Máquinas Agrícolas – Lucas do Rio Verde – MT – Agricultura;

Operador (a) de Máquinas Agrícolas / Mantenedor (a) – Barra do Garças – MT – Agricultura.

Mais sobre a Flora Agronegócio

Falando mais sobre o Grupo Flora, vale destacar que trata-se de uma empresa de agronegócio com mais de 40 anos de história. Ao longo do tempo, vem crescendo de maneira sustentável e em ritmo acelerado graças ao comprometimento de seus colaboradores que se dedicam a prover recursos essenciais à existência humana e garantem o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

Por fim, sua missão é produzir alimentos gerando riquezas, trabalhando com armazenagem de grãos, produção e colheita de cana de açúcar, além de realizar o desenvolvimento e produção de sementes com alto padrão técnico.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Flora Agronegócio, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



