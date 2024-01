Florentino Perez e sua empresa ACS conquistam a NBA: vão reformar a arena do Charlotte Hornets

Ta empresa ACS presidida por Real Madrid Presidente Florentino Pérezatravés de sua subsidiária norte-americana Turner, será responsável pela reforma do Charlotte Hornets Estádio do time de basquete da NBA na cidade de Charlotte, Carolina do Norte.

Para acomodar as reformas, o estádio, que passará a se chamar Re!magine Spectrum Center, deverá ficar fechado de maio a setembro de 2024 e 2025, segundo a construtora.

É o projeto de renovação mais extenso aprovado pela cidade de Charlotte em junho de 2022, que também inclui a construção de um centro de treinamento e a prorrogação do contrato de arrendamento dos Hornets até 2045.

Quando terminarão as reformas?

Propriedade da cidade de Charlotte e operado pela Hornets Sports & Entertainment, tem sido o NBAA arena da casa em Queen City desde sua inauguração em outubro de 2005.

Espera-se que as reformas ocorram nas próximas duas temporadas fora da NBA e sejam concluídas antes do início da temporada 2025-26.

As reformas incluirão a adição de 2.500 assentos adicionais nos níveis inferiores em 2025, melhorias na iluminação, sinalização e assentos, melhorias na praça de alimentação e nos espaços de reunião social para continuar a receber os Hornets, turnês musicais, shows familiares e outros eventos, como o Democrata. Convenção Nacional e o NBA All-Star Game.

Mais de 1,2 milhão de pessoas visitam anualmente a arena do Charlotte Hornetsa primeira grande franquia de esportes profissionais das Carolinas, fundada em 1988.